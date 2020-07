Halle Berry, tras renunciar a un papel trans: "La comunidad debería poder contar sus propias historias"

La actriz Halle Berry anunció durante una entrevista realizada el pasado viernes en Instagram que uno de sus próximos papeles consistiría en interpretar a a un hombre transexual, sin dar más detalles de a qué producción se refería. Pero después de recibir críticas de fans y otros profesionales de Hollywood, como los miembros del documental de Netflix Disclosure, que recomendaron a la actriz el visionado de su propio reportaje sobre la falta de representación trans en el sector, Berry ha decidido renunciar a este trabajo.

"Durante el fin de semana he tenido la oportunidad de hablar sobre mi consideración del papel de un hombre transgénero y quiero disculparme por esas declaraciones. Siendo una mujer cisgénero, ahora comprendo que no debería haber tomado en consideración ese papel, dado que, sin duda, la comunidad transgénero debería tener la oportunidad de contar sus propias historias", dijo la actriz en un tuit publicado este martes.

"Doy gracias por la guía y conversación crítica que ha tenido lugar los últimos días y seguiré escuchando, educándome y aprendiendo sobre este error. Prometo ser una aliada empleando mi voz para promover una mejor representación, tanto delante como detrás de las cámaras", apostilló Berry.

La decisión ha sido apoyada por GLAAD, la principal organización de Estados Unidos que ayuda a dar visibilidad a los derechos LGTB, a quienes les "complace que Halle Berry escuche las preocupaciones de las personas transgénero y aprenda de ellas. Otras personas poderosas deberían hacer lo mismo".

La renuncia de Scarlett Johansson

En 2018, Scarlett Johansson experimentó un caso similar. La actriz acabó renunciando a encarnar al mafioso Dante Gill para la película Rub and Tug tras reunirse con colectivos LGTB y entender por qué "debería ser retratado por un hombre trans".

A la luz de las recientes preguntas éticas planteadas en torno a mi casting como Dante 'Tex' Gill -el personaje protagonista de la historia- he decidido retirarme respetuosamente del proyecto", comunicó Johansson. "Nuestra comprensión cultural de las personas transgénero continúa avanzando y he aprendido mucho de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre mi casting y me di cuenta de que era insensible. Tengo una gran admiración y amor por la comunidad trans y agradezco que la conversación sobre la inclusión en Hollywood continúe", añadió.

"Aunque me hubiera encantado la oportunidad de involucrarme en la historia y la transición de Dante, entiendo por qué muchos sienten que debería ser retratado por una persona transgénero, y estoy agradecida de que este debate, aunque controvertido, haya desencadenado una conversación más amplia sobre diversidad y representación en el cine", afirmó Johansson.