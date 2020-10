Libros, viajes, periodismo... 10 frases para entender a Javier Reverte

Madrid, 31 oct (EFE).- A lo largo de su carrera literaria, Javier Reverte, conocido sobre todo por sus libros de viajes y fallecido este sábado a los 76 años, concedió numerosas entrevistas a la Agencia Efe. En ellas dejó algunas frases que ayudan a entender mejor su forma de ver la vida, el periodismo y la literatura entre otros muchos asuntos.

Fallece el escritor Javier Reverte

1.- EL OFICIO DE ESCRITOR

“Para mi escribir es una auténtica aventura y una forma estupenda de pasarlo bien". (Montevideo, 5 de agosto de 2010)

2.- EL PERIODISMO

"Dejé el periodismo porque siempre quise dedicarme a escribir. Fui periodista por tradición familiar y porque también es el oficio de la palabra. (...) El periodismo es un oficio que te muestra muchas caras de la vida, muy bonito, pero que es para jóvenes, muy fatigoso y que requiere mucha tensión”. (Roma, 19 junio del 2014)

3.- TÉCNICA NARRATIVA

"En mis libros de viajes hay mucha técnica narrativa, aprendida en la novela, y también técnica periodística, que está aprendida en el gran reportaje”. (Montevideo, 5 de agosto del 2010)

4.- GRANDES REPORTAJES

“Los medios ya no pagan por eso, ya no encuentras historias de gran reportaje, y eso es una pena, porque es el corazón y la madre del periodismo". (Montevideo, 5 de agosto del 2010)

5.- FASCINACIÓN POR ÁFRICA

"¿Por qué África? ¿Por qué te gusta un chico moreno y no rubio? ¿Por qué me gusta una ciudad de África y no me gusta una como Viena?" (Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril del 2012)

6.- ESPAÑA TRAGICÓMICA

“Si escribiese una novela sobre la España de hoy, tendría que ser una tragicomedia. (…) El humor es un buen mecanismo para burlarse no de la realidad, pero sí del dolor en un país que vive en el drama”. "Veo la situación con mucho dramatismo: nos quieren devolver al medievo, acabar con la clase media y convertirnos en esclavos". (Roma, 19 junio del 2014)

7.- DESCAPITALIZACIÓN CULTURAL

“La cultura podría ser negocio en España si se hace una industria cultural sólida y seria para generar puestos de trabajo. (...) De lo contrario, se marcha la gente más preparada y más inteligente y eso provoca una descapitalización cultural". (A Coruña, 22 marzo del 2014)

8.- PRESUPUESTO Y CULTURA

"A Winston Churchill, que era muy conservador, en la época en que el Reino Unido estaba cercado por los nazis y no había entrado todavía en la guerra Estados Unidos, le dijeron sus colegas que había que reducir gastos, apretarse el cinturón, y una de las cosas que le dijeron que había que hacer era reducir los gastos en cultura. Él les contestó: '¿Reducir gastos en cultura? ¿Entonces por qué luchamos?'". (A Coruña, 22 marzo del 2014)

9.- ESCRITOR Y EXTRANJERO

“Me gusta ser extranjero; así se analizan mejor las cosas". (Roma, 19 junio del 2014)

10.- SUS OBRAS

"Si tuviera que elegir entre mis obras, la que más me gusta es una que nadie conoce, 'Todos los héroes del mundo'. También 'El tiempo de los héroes', sobre la Guerra Civil española”. (Roma, 19 junio del 2014)

EFE

jls/ps