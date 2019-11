Def Con Dos carga contra el "puritanismo progre" y compara a izquierda y derecha por "criminalizar el sexo banal"

Stop Puritanismo es el nombre del nuevo single de Def Con Dos, tercer adelanto de un nuevo álbum con el que la banda madrileña celebra su treinta aniversario. Se trata, según el grupo, de "un alegato festivo en defensa de la libertad sexual y la lascivia frente a la ola de mojigatería", según la cual "coinciden determinados sectores de la izquierda con los postulados tradicionales de la derecha más rancia".

El adelanto ha generado controversia en redes sociales, como pasó con Zombi Franco. Esta vez, sin embargo, no es la ultraderecha la que recibe sus dardos, sino una supuesta "mojigatería" que el grupo afirma estar instalada "en la izquierda como rebeldía".

La canción incluye versos como "nadie nos busca, nadie nos ama, nadie nos quiere llevar a la cama", "hablar de follar se ha vuelto un canteo, hablar de follar si vas de sincero, te hace quedar se zafio y grosero" o "izquierda y derecha se han ido a encontrar criminalizando el sexo banal". Sin embargo, el que ha generado más debate en las redes sociales por su tinte machista es el de "la nueva tendencia que genera espanto, es que antes del sexo se firme un contrato".

Algunos les han catalogado de hombres "incel", acrónimo de Involuntary Celibate (Celibato involuntario, y término con el que se ha designado a las personas que no logran tener sexo "por culpa de su físico". La palabra dio lugar a una comunidad en la Red copada por hombres que mostraban su desprecio a las mujeres y en las que se llegó a celebrar algunas de las matanzas perpetradas en Estados Unidos.

Sin embargo, el grupo ha ironizado al respecto retuiteando ciertos mensajes que se jactaban de no conocer el término e incluso algunos que decían no encontrar relación entre la letra y el sexo femenino. De momento Def con Dos no ha entrado en la polémica más allá de dichos retuits.

