Marta Sánchez asegura que fue la Rosalía de su generación: "A ella tampoco le va a durar toda la vida"

Marta Sánchez no solo se ha convertido en un icono de la música española, también de España en sí misma. Así lo demuestra su actuación ante los soldados españoles durante la Guerra del Golfo en 1990 o la sonada letra que puso al himno el pasado 2018. Una composición que, según sus propias palabras, es de las que más "orgullosa" se encuentra de su carrera.

Por ello, la cantante se ha comparado con otro fenómeno de la música española actual: Rosalía. "Hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad. Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía. Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación. Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida. Yo fui un fenómeno social en España, me consideraban sex symbol y tuve no sé cuántos números uno… Pero igual que tuve eso en aquellos años hoy debería tener el sitio y el respeto que creo que me he labrado", ha asegurado este viernes en una entrevista realizada por La Voz de Galicia.

También ha señalado que siente "nostalgia de la infraestructura de la industria y de la forma de trabajar" de aquellos años, ya que "hoy se saltan muchas reglas". "Se ha perdido el respeto a la música. Quizá porque hoy es virtual. Y también siento nostalgia del apoyo por parte de los medios, sobre todo de las radios, en las que hoy parece que ya no tienes cabida sencillamente por tu edad", ha añadido.

Además, en la misma entrevista, ha vuelto ha hacer alusión al mencionado himno de España y la polémica generada con ello. "No, no solo no me arrepiento de eso sino que creo que ha sido el acto de generosidad más inmenso que hecho en mi carrera. Es cierto que este verano, a raíz de eso, me han quitado de las fiestas de tres ciudades en las que gobierna la izquierda. Pero me da igual. Lo voy a seguir cantando", afirmó con rotundidad la cantante.