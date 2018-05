El musical de Gloria y Emilio Estefan prepara una gira por once países

El productor musical Emilio Estefan anunció hoy que su obra de teatro musical "On Your Feet", que relata su vida personal y profesional junto a su esposa, Glorida Estefan, prepara una gira internacional por once países.

En entrevista con la cadena Univisión, el artista y empresario cubano reveló que su esposa está ya en Londres haciendo los preparativos para la puesta en escena en el London Coliseum, en verano de 2019.

Estefan, quien ha sido un abierto defensor de los inmigrantes en Estados Unidos, indicó que el éxito de la obra, que cuenta los inicios de la pareja desde su llegada al país, hasta los tiempos de su icónica banda Miami Sound Machine, es "muy importante, particularmente en estos momentos".

"Es una historia de jóvenes soñadores como los 'dreamers' (soñadores)", afirmó en referencia a los cientos de miles jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos con sus padres y que luchan ahora por mantener un estatus migratorio legal.

"On Your Feet", que se estrenó en junio de 2015 en Chicago para establecerse en Broadway cinco meses después, está actualmente de gira por Estados Unidos, donde ronda ya las 800 representaciones. Según Estefan, cuando cierre en el verano de 2019, se habrá ofrecido en 60 ciudades.

La obra incluye algunas de las canciones más emblemáticas del último cuarto de siglo de carrera de la pareja como "Rhythm Is Gonna Get You", "Conga", "Get on Your Feet", "Don't Want to Lose You", "Mi tierra", "Tradición", "1-2-3", "Oye mi canto", "Cuba libre" y"Coming Out of the Dark".

El primer experimento internacional fue en Holanda, donde se tradujeron las canciones al holandés y está desde el pasado otoño en el teatro Beatrix en la ciudad de Utrecht, donde cerrará en julio de 2018.

Ahora, los Estefan decidieron llevar su historia a nuevas latitudes, comenzando por Inglaterra y Japón. Pero "hay en total once países" en los planes, sin detallar cuáles aunque adelantó que contará con un elenco diferente, lo que supondrá dar trabajo a 300 personas, explicó.

"Las personas que pasamos mucho trabajo, como nosotros, no nos olvidamos de lo que es", subrayó Estefan, de 65 años. Esto, explicó, le inspira a seguir abriendo las puertas y dando empleo a otros latinos e inmigrantes.

En este sentido, indicó que lo siguiente en su faceta de productor es un disco con el trío italiano Il Volo, y con el dueto cubano Gente de Zona. "Eso va a ser un espagueti, con arroz y albóndigas", dijo entre risas.