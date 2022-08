Otoño cultural: de quién vamos a hablar cuando llegue el fresco

Sería una osadía pensar que esta guía puede resumir lo que se viene. Las novedades editoriales, cinematográficas o musicales son inabarcables —este año no es una excepción a pesar de la crisis de suministro y la escasez de papel— y cualquier intento de poner orden o adentrarse en ellas estará mediatizado por la mirada de quien escribe. Con esta advertencia en mente, el sector cultural propone, en el último trimestre del año, los siguientes temas de conversación; de lo que finalmente se hable, eso ya es otro cantar.

El legado de Almudena

La fallecida novelista Almudena Grandes dejó inédita su última obra, Todo va a mejorar. Un libro político situado en un futuro próximo de España en el que una agrupación ciudadana gana las elecciones. En realidad, tras este nuevo partido político hay un empresario que lo dirige en la sombra y que recortará derechos pero estimulará la “libertad” de consumo y acumulación de capital. No es difícil situarnos en ese escenario y una vez más, aunque ya no esté aquí, Almudena Grandes ayudará con su literatura a construir una mirada crítica sobre el presente.

La lucha por el trono de hierro del pop

Mientras cada lunes caen los capítulos de La casa del dragón, cada semana saldrán varios discos que intentarán reinar, probablemente sin conseguirlo, como lo ha hecho Rosalía en las semanas más torridas de 2022. Beyoncé dejó su capa sobre el suelo este agosto y Taylor Swift ha anunciado que tiene pensado pasearse por encima de ella con Midnights, el que será su décimo disco y que, según anunció en la gala de los MTV VMA —recogiendo el premio al mejor videoclip por el que quiere competir por el Oscar a Mejor cortometraje (diez minutos dura)—, se publicará el 21 de octubre. Solo le puede hacer sombra Rihanna, que en febrero prometió nuevo disco antes de que acabe el año pero eso aún está por ver.

Las bandas británicas Arctic Monkeys y Muse, que están pasando el verano tomando el sol en España, según donde les lleven los festivales, tendrán algo que decir. Los de Matt Belamy lo han hecho ya antes de que acabara la temporada con un trabajo distópico y ecologista, y los de Alex Tuner lo harán en octubre con The Car, anticipado ya por el baladón There’d Better Be A Mirrorball. Ese mismo mes, y por si uno no hubiera sido suficiente, Red Hot Chili Peppers publica su segundo disco en un año, Return Of The Dream Canteen porque quizás con al anterior, Unlimited Love, no se le hizo mucho caso.

Volver a los conciertos

Tras el saturado verano festivalero, aunque mientras dure el buen tiempo todavía hay propuestas en cola, llegan los conciertos de menor formato y las grandes giras. El sector está pidiendo que el público se vuelque en la música y no guarde el buen hábito de comprar entradas en el mismo armario que las chanclas y los pareos. Los fans esperan con sus tickets guardados desde hace tiempo en un cajón a Arcade Fire, Sigur Rós, Black Crowes, Aitana y Franz Ferdinand en septiembre; Rigoberta Bandini (decía que se retiraba pero por ahora sigue), Izal (que sí se toman un respiro indefinido) en octubre; y The Cure, Backstreet Boys (sí, tu adolescencia ha regresado) Bon Iver, Alt-J y Lil Nas X en noviembre. Además, durante los tres meses, Joan Manuel Serrat irá despidiéndose poco a poco en diferentes escenarios para finalizar, justo antes de Navidad, el 22 y 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La distopía es el presente

Más arriba ya aparecía el concepto de futuro terrible en el nuevo disco de Muse. El gran medida estamos viviendo un presente que fue distópico en el pasado, por lo que es difícil sorprender al público. Pero David Cronenberg, en ese sentido, es un éxito asegurado. Crímenes del futuro, con Viggo Mortensen y Léa Seydoux exponen un espectáculo en vivo de cirugía corporal, en una película en la línea de su aclamada Crash.

La nueva película de Olivia Wilde, Don't Worry Darling, que se estrenará en los próximos días en el Festival de Venecia, lleva al espectador a una distopía retrofuturista escrita por Katie Silberman, guionista también de la otra película de Wade, Superempollonas. La serie escrita por Rodrigo Sorogoyen, Apagón (Movistar Plus+), nos lleva a un escenario que nos imaginamos perfectamente en estos días: vivir sin electricidad.

Picasso omnipresente

Sobre todo sucederá en 2023 pero el año Picasso —en los 50 años de su muerte— parece comenzar ya en el último trimestre del 22. Un gran despliegue de exposiciones, sobre todo en Francia y España, se aproximarán al pintor desde todos los ángulos posibles. Dan el pistolezado de salida a los fastos, el Museo Picasso de Barcelona, la Fundación Mapfre en Madrid y el Museo Thyssen-Bornemisza.

Con permiso del malagueño, se hablará en el mundo del arte también de Paul Klee, ya que la Fundación Miró trae en octubre la exposición Paul Klee y los secretos de la naturaleza sobre la fascinación que sintió en su observación del medio natural.

Vivir con secuelas

Si una historia funciona, ¿por que no alargarla todo lo que dé de sí? El universo Marvel propone, en este sentido, Black Panther y James Cameron con la de Avatar.

Aquí va una predicción facilona: Santiago Segura conseguirá que familias enteras vayan al cine en Navidad a ver una película veraniega de igual manera que consiguió que en verano fueran a ver una película navideña. A todo tren 2: ahora son ellas se estrena el 2 de diciembre y ahora son las madres, como parece evidente en el título, a las que se les escaparán los niños en un tren.

La mirada impúdica

La fascinación de conocer qué sucede en la intimidad del artista, del creador, se podrá alimentar con los Diarios y cuadernos 1941-1995 (Anagrama) de la escritora Patricia Highsmith, una revelación inédita que se aventura como “demoledora” y “acontecimiento literario”. Y, en el muy abundante género actual de las memorias escritas por músicos, Bono (U2) trae Surrender (Reservoir Books), sobre su infancia en Berlín. También se promete como un “diario íntimo visual y escrito” Más extraño que la bondad, el libro de Nick Cave que publicará en septiembre Sexto Piso.

El morbo puede mover a los aficionados al cine a ver El crítico (TCM), un documental sobre Carlos Boyero que se estrena en el próximo Festival de Cine de San Sebastián y que promete iluminar los claroscuros del personaje. Brett Morgen intentará desentrañar a David Bowie en la película Moonage Daydream con una experencia más hipnótica y psicodélica que didáctica, lo que precisamente ayudará más a acercarse a la genial estrella del pop y el glam.

Material para reflexionar sobre la era de las pantallas

La historietista sueca Liv Strömquist, con quien hablamos en su última visita a España, tiene un nuevo cómic titulado En La sala de los espejos (Reservoir Books, edición en catalán por Editorial Finestres) donde plantea que el nuevo espejo mágico como el que usaba la madrastra de Blancanieves es la pantalla y la pregunta sobre la belleza la responde el número de likes. Una manera interesante de acompañar esta lectura es ir a ver la exposición Constelación gráfica con la que el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) recorrerá, a partir de diciembre, los universos de nueve jóvenes autoras de cómic de vanguardia.

En una película española, La materernal de Pilar Palomero, veremos parte de esa vida de la que habla Strömquist, en el personaje de la joven protagonista. Y en otra película, Manticora, la nueva película de Carlos Vermut, el eprsonaje central es un programador de videojuegos y realidades virtuales que nos lelvará a una historia de monstruos.

Para acabar las lecturas con risa amarga, habría que escuchar qué tiene que decir a todo esto Asunción, la televisión que habla. Una novela gráfica de FUM que publicará Pepitas de Calabaza.

Leer la música

La historiadora musical Jennifer Otter Bickerdike es la autora de la biografía definitiva de Nico, el libro que hay que leer para acercarse lo máximo posible a entender a la cantante que acompañó a The Velvet Underground en su momento de gloria. La traducción de You are Beautiful & you are Alone (Contra) viene complementada por un prólogo de Rafa Cervera.

Buena compañera de esta lectura será la recopilación de ensayos sobre música escritos por mujeres y editado por Sinéad Gleeson y Kim Gordon (ex Sonic Youth) sobre pioneras, transgresoras o provocadoras. Se titula Música, maestra (Libros del Kultrum) y viene con prólogo de la cantante compositora y experta en steel guitar Heather Leigh.

Los seguidores de Bob Dylan y del folk en general tienen su libro The Philosophy of Modern Song (Anagrama) a la vuelta de la esquina, una colección de ensayos sobre canciones de artistas como Elvis Costello o Nina Simone.

Hablemos de la familia

Sara Mesa tendrá nuevo libro sobre las relaciones y contradicciones de los miembros de una unidad familiar: La familia (Anagrama) y Aixa de la Cruz también, Las herederas (Alfaguara), donde cuatro nietas acuden al pueblo en el que han heredado la casa de su abuela, que se ha suicidado. La familia como un espacio de locura, con la figura maternal en el centro, bajo el asedio de la violencia, son los pilares de la novela del mexicano Emiliano Monge Justo antes del final (Random House) que se publicará el 15 de septiembre. También sobre la familia reflexionará el Premio Cervantes Sergio Ramírez con Ese día cayó en domingo (Alfaguara).

Juan Diego Botto dirige a Penélope Cruz y Luis Tósar en la primera película de aquel como director, En los márgenes, la cual compite en Venecia y se estrena posteriormente y que aborda cómo luchan las familias contra los desahucios.

Feliz cumpleaños

El Museo Guggenheim de Bilbao cumplirá 25 años y lo celebrará con una instalación de Yayoi Kusama. La celebración de los centenarios de Passolini, Vittorio Gassman y José Hierro seguirán alimentando novedades editoriales y proyecciones cinematográficas. Discos Ámsterdam (Valencia), una de las tiendas de discos más longevas de España, con el crítico musical Juan Vitoria al frente, cumple 40 años y lo celebrará con conciertos en octubre y noviembre.