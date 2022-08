Fortalezas y debilidades de las candidatas españolas que pelearán por el Oscar

2022 será recordado como uno de los mejores para el cine español. Una nueva generación de productores, directores y directoras han logrado una cosecha única. El alto nivel de las películas de este curso se nota al ver la terna de películas elegidas por la Academia de Cine para luchar por representar a España en los Oscar en la categoría de Mejor película internacional.

Tres películas que han estado en festivales internacionales, dos de ellas dirigidas por una mujer y otra por uno de los grandes talentos del cine español reciente. Un thriller rural y dos dramas íntimos. Una hablada en catalán, otra con diálogos en euskera y la otra con partes en gallego y en francés. Cine diverso y original para representar a España. Ahora toca pelear entre ellas en una nueva votación de la que solo quedará una. Alcarràs, Cinco Lobitos y As Bestas miden sus fuerzas en un año donde todo puede pasar. Estos son los pros y contras de cada una de las opciones.

Alcarràs

Pros

Es la película española que ha tenido más repercusión internacional este año. A su favor está el histórico Oso de Oro de Carla Simón. La Academia suele fijarse en los grandes festivales internacionales, y otros ganadores del premio como En cuerpo y alma, Nader y Simín o La teta asustada lograron la nominación al Oscar comenzando su carrera en Berlín. La prensa extranjera ya ha visto Alcarràs y las reacciones han sido unánimes. Esa es la principal baza del filme.

Además, la película tiene distribución internacional asegurada. En EEUU llegará de la mano de Mubi, y en otros países como Alemania ya se ha estrenado. La película tiene un recorrido internacional que continuará en el New York Film Festival, un certamen con una selección muy escasa para unas cuantas elegidas y está entre las 30 preseleccionadas para los premios del cine europeo. Carla Simón irá a presentar el filme, asegurando una repercusión en EEUU que el resto de títulos españoles no tienen asegurada. Todas las quinielas previas de los gurús de los Oscar cuentan con ella como una de las favoritos e incluso como nominada.

Contras

La temática de la película puede resultar demasiado localista para la Academia de Hollywood, que quizás vea como demasiado ajena la lucha de unos agricultores por defender su tierra y su forma de vida. No es una apuesta radical y diferente, pero la empatía que despierta el filme puede romper su localismo y convertir la historia de la familia Solé en Universal. En contra, también un reparto sin ninguna cara conocida y llena de actores que debutan en la gran pantalla. Una actriz o un actor con nombre internacional siempre actúa de embajador en el extranjero.

Cinco Lobitos

Pros

Es la gran tapada y muchos creen que puede dar la sorpresa el 13 de septiembre. La película de Alauda Ruiz de Azúa tiene una gran baza a favor: Pedro Almodóvar. El director español suele decir públicamente cuando un filme le emociona. Lo hizo hace años con Magical Girl, de Carlos Vermut, y lo ha hecho este año con Cinco Lobitos. Su apoyo es importante, ya que es el director español al que veneran en Hollywood. Sería un gran embajador para la llegada de la película. Otra baza es su recorrido por festivales internacionales, donde siempre deja un buen sabor de boca, así como la presencia de Laia Costa. La actriz catalana, inmensa en la película, ha participado en series internacionales como Soulmates y películas como Victoria, Life itself o Only you. A favor también la experiencia de tres de sus productores que ya saben lo que es estar nominados al Oscar con títulos como El agente topo o Lo imposible y el recorrido por festivales internacionales con los que quieren llegar al votante internacional, cada vez más importante en las votaciones de los Oscar.

Contras

Cinco Lobitos es una película más pequeña y menos ambiciosa de las que suelen colarse entre las nominadas finales. No tiene distribución internacional y eso hace difícil desplegar una campaña importante en EEUU, algo clave para llegar a los académicos, aunque se encuentra buscando 'casa' allí. Falta un empuje a nivel internacional para colocarla entre las favoritas. Los académicos de Hollywood suelen tender a elegir nombres consagrados o premiados en certámenes internacionales, y la condición de ópera prima de Cinco Lobitos puede jugar en su contra. Es, además, la única de las tres películas que no ha pasado el primer corte de los premios del cine europeo, lo que puede dar una pista de que fuera de España no funciona tan bien como aquí.

As Bestas

Pros

La película de Rodrigo Sorogoyen tuvo el mejor bautizo posible. Se presentó en el festival más prestigioso del mundo, Cannes, y el propio director del certamen dejó entrever que no había entrado en la Sección Oficial al haberse visto demasiado tarde. Un hito para una película española que la coloca muy bien de cara al mercado internacional. Además, en Francia ya se ha estrenado y lleva más de 300.000 espectadores, una cifra potente y que demuestra que está teniendo un buen boca a boca en la taquilla francesa. Su presencia en el primer corte de las candidatas a los premios del cine europeo demuestra su solidez. Sorogoyen es uno de los directores que más proyección internacional ha tenido en los últimos años, y sus filmes han viajado e incluso estado en certámenes internacionales. Además, no es un desconocido para la Academia de Hollywood, ya que su cortometraje, Madre, estuvo nominado a los Oscar.

Contras

La película no se ha estrenado en España, y tienen que convencer a los Académicos para que vean el filme y lo elijan por encima de unas competidoras que han estado meses en las salas. Su estreno tardío puede jugar en su contra en la elección interna. A nivel internacional le falta una distribuidora en EEUU que promocione con fuerza la película allí. Una campaña cuesta dinero, y sin el apoyo de un buen compañero de viaje es difícil lograr la candidatura. Su estructura con toques de thriller tampoco ayuda, ya que suele ser un género que no se encuentra mucho entre las nominadas al Oscar a Mejor película internacional.