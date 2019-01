Más de 50 artistas, entre ellos Almodóvar y Coixet, piden a Cultura que intervenga la SGAE

Un grupo de más de cincuenta artistas, entre los que se encuentran Pedro Álmodovar, Isabel Coixet, Miguel Ríos y Montxo Armendáriz, han enviado un duro comunicado en el que instan al Ministerio de Cultura a que "solicite judicialmente la intervención de la SGAE", "cese al presidente [José Ángel Hevia] y a la Junta Directiva" y se proceda a sustituir los actuales órganos "por una comisión gestora" con representantes "de cada colegio, que no pertenezcan a la actual Junta", y que se "reviertan los repartos de derechos" de los meses de junio y diciembre de 2018.

En el texto, los socios firmantes piden al Ministerio "que actúe sin demora y adopte todas las medidas legales necesarias para garantizar la defensa y la protección de los derechos de los autores".

En el comunicado se ratifica que la entidad de derechos de autor no ha corregido los "graves incumplimientos detectados por el Ministerio de Cultura" tras el apercibimiento que el Ministerio le hizo a la SGAE el pasado mes de septiembre, cuando dio un plazo de tres meses para que se modificaran los estatutos, se constituyera una nueva junta directiva con la posibilidad del voto electrónico y también se cambiara el sistema de reparto.

El más de centenar de socios que firma este texto, entre los que hay creadores de todos los sectores, como el expresidente de la SGAE, Antón Reixa, y también representantes de multinacionales discográficas como Warner Chapell Music Spain, critican con dureza las actuaciones de la junta que fue elegida el pasado mes de octubre y que dio la presidencia al asturiano José Ángel Hevia.

Según exponen, no han reconocido el derecho al voto electrónico, han llevado a cabo un reparto de los meses de junio y diciembre "que no se ajusta a la ley", "han amenazado" con la "presentación de una irresponsable demanda contra socios críticos con la Rueda" – la emisión de la música en horario nocturno, asunto que se encuentra judicializado-, "actúan en función de las televisiones" privadas" y "ampara en su seno a socios investigados por la Audiencia Nacional en el caso conocido como La Rueda".

La petición de la intervención llega después de que la SGAE celebrara una asamblea extraordinaria el pasado 27 de diciembre en la que no fue aprobada por mayoría absoluta la modificación de los estatutos de la entidad. El 58% de los votos (13.074) fue a favor, pero al no alcanzarse la mayoría cualificada de dos tercios, no pasó el corte. El 40,9% votó en contra (9.220) y un 1% de los socios (242) se abstuvo.

El Ministerio requirió las actas de esta asamblea para analizar la posible intervención de la que ya amenazó el pasado mes de septiembre y dio cinco días para la entrega de los documentos, pero la SGAE pidió una prórroga. Cultura no pudo obtenerlos hasta pasadas las fechas navideñas.

Desde entonces ha habido varios movimientos en la entidad, que informó la semana pasada que recurrirá la sentencia favorable a las editoriales de Atresmedia y Mediaset que anula el reparto de derechos de diciembre de 2017.

Según fuentes de la cartera que dirige José Guirao, el Ministerio hará público los resultados de su análisis de la documentación entregada tras la asamblea extraordinara a finales de esta semana y "probablemente" haya una "intervención temporal" de la entidad de derechos de autor.

Comunicado de socios de la ... by on Scribd