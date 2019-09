Natalia Menéndez, nueva directora del Teatro Español y Matadero en Madrid: "No estoy a favor de los nombramientos por concurso"

Natalia Menéndez (Madrid, 1967) será la nueva directora del Teatro Español y las Naves del Matadero, según ha anunciado esta mañana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La directora de escena, que durante ocho años ha gestionado el Festival Internacional de Almagro (2010-2017), será la encargada de aunar los proyectos de ambos teatros públicos, una decisión que tomó la actual consejera de Cultura, Andrea Levy, tras la etapa de Carme Portaceli al frente del Español y de Mateo Feijoo a los mandos de las Naves del Matadero durante la pasada legislatura. A ambos, aunque podía haber sido prorrogado, les vencía el contrato precisamente este mes de septiembre.

Menéndez, que firmará el contrato a mediados de octubre –todavía está en un proceso de negociación- afronta esta etapa "con responsabilidad e ilusión". "Es un desafío muy apetecible y por eso estoy en marcha con el proyecto", reconoce a eldiario.es. Su elección no ha sido por concurso público, como sí ocurrió con Portaceli y Feijoó, cuyo proyecto lo eligió un jurado en 2016, aunque no estuvo exento de polémicas. De hecho, ambos sustituyeron al entonces director del Español y el Matadero, Juan Carlos Pérez de la Fuente, cuando este todavía tenía contrato en vigor (y a quien la justicia más tarde dio la razón por despido improcedente). Además, hubo controversia con el cambio de nombre de Matadero a Centro Internacional de Artes Vivas y con la desaparición de los nombres de las salas Max Aub y Fernando Arrabal, aunque con este último caso finalmente la entonces alcaldesa, Manuela Carmena , dio marcha atrás y mantuvo los nombres de ambos dramaturgos.

"Yo no estoy a favor de los concursos a la vista de las polémicas, de esa especie de cosa muy violenta que hay en torno a los concursos, y eso me produce rechazo", reconoce Menéndez sobre este tipo de designaciones y en referencia a lo que ha ocurrido en otras ocasiones. La forma de su nombramiento, sin mediar concurso, ha sido criticada por la concejal de Ahora Madrid, Rita Maestre; sin embargo, según Menéndez, "los dirigentes deben ejercer el poder que les hemos otorgado a través de la democracia y es un derecho absoluto el poder designar así alguien para un cargo".

‼️ Almeida acaba de anunciar el fin de los concursos públicos en la elección de los directores artísticos.

Vuelven los nombramientos digitales a los teatros públicos y los contenedores culturales de Madrid‼️

Las modernísimas buenas prácticas de gestión de PP y Ciudadanos 🤦🏽‍♀️ — Rita Maestre (@Rita_Maestre) September 17, 2019

Un proyecto "para congeniar con todos los públicos"

Natalia Menéndez tiene tras de sí una larga trayectoria como directora y gestora. Y muy solvente. Ha dirigido mucho teatro contemporáneo y ha gestionado mucho clásico, como ella misma dice. "Me considero una mujer de escenario, de teatro, pero que miro las artes escénicas desde distintos lados. Aquí además me invitan a dirigir, por lo que una cosa no quita la otra. Se me permitirá gestionar y dirigir", sostiene esta profesional del teatro que reconoce haber trabajado con todos los partidos del espectro político, desde la izquierda a la derecha.

De hecho, la hija del cómico Juanjo Menéndez, que lleva el teatro desde la cuna prácticamente, tiene previsto que su proyecto "que es el que me han ofrecido y me ha apetecido hacer, tiene mucho que ver con lo que siento y pienso en estos momentos. Lo único es que voy a intentar hacer es congeniar con los diferentes públicos y espectadores que tienen formas diferentes de ver las artes escénicas".

Estos próximos meses comenzará a delinear la próxima temporada del Español y el Matadero, sin embargo, en esta se podrá ver en el teatro de la Comedia, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la obra El vergonzoso en palacio, de Tirso de Molina, el último montaje bajo su dirección. La pasada temporada dirigió en el Centro Dramático Nacional Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura.