Ciudadanos pregunta a Ximo Puig por una entrevista patrocinada en 'The Guardian'

El grupo parlamentario de Ciudadanos sigue apretando al president de la Generalitat, Ximo Puig, por sus relaciones con los medios de comunicación. Tras la junta de portavoces del martes, Toni Cantó insistía en la intención de su grupo de crear una comisión de investigación sobre la quita de deuda del Instituto Valenciano de Finanzas al Grupo Zeta, de la que se terminó beneficiando Editorial Prensa Ibérica.

En esta línea, el portavoz de Ciudadanos cargaba contra Puig por una entrevista publicada en The Guardian hace dos años, cuando el president se encontraba de visita en una feria de turismo en Reino Unido. El contenido fue elaborado -y aparecía como tal al final del texto- por The Report Company, una empresa dedicada a realizar contenidos patrocinados en medios de comunicación, aunque desde Presidencia se promocionó como un interés del diario británico en entrevistar al presidente valenciano. La empresa explicó a eldiario.es que no había recibido ni un euro de la Generalitat por facilitar la publicación de la entrevista a Puig en los espacios que contratan asiduamente en el medio británico y desde Presidencia aseguran que se trata de un encarte de 40 páginas en el diario que no costó un euro.

Recientemente el rotativo ha eliminado el contenido en su página web, de acuerdo a su política con los contenidos patrocinados. "Esta entrevista fue realizada bajo la iniciativa de The Report Company, que pagó por este contenido", señala la página, confirmando la información de este diario. En los datos sobre publicidad institucional que anualmente publica la Generalitat aparece una partida de 43.000 euros para The Guardian para un suplemento sobre turismo en el rotativo británico.

Cantó calificaba el martes como "impresentable" que la entrevista fuera consecuencia de un contenido patrocinado y que se ocultara esa información en ese momento. Desde las redes de PSPV y de la Generalitat se promocionó el contenido como una entrevista del periódico The Guardian al president, un aspecto que el dirigente de Ciudadanos considera "deplorable" . "Creemos que es deplorable la forma en la que nos lo han ido vendiendo, no reconocen que es un publireportaje... Es una falta de transparencia total", enunciaba el diputado.

Por ello, el representante de Ciudadanos ha presentado un escrito parlamentario en el que pide conocer "cuántos acuerdos comerciales similares ha realizado la Presidencia de la Generalitat como el de la empresa The Report Company" y solicita que se indique "nombre de las empresas beneficiarias y cantidad económica".

"Me preocupa esa inversión que hemos hecho todos los valencianos de 43.000 euros para que Ximo Puig se construya una imagen en medios internacionales que es impresentable", sentenciaba el diputado.