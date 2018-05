Deliveroo ofrece "cinco cifras" a uno de sus 'riders' en Valencia despedido en la huelga contra sus condiciones laborales

"Más de cinco cifras". Así ha descrito Víctor Sánchez la oferta que Deliveroo le ha formulado para que retire la demanda contra su despido hace un año, este jueves a la puerta de los juzgados de Valencia.

La oferta, que podría situarse entre los 10.000 y los 15.000 euros, más de 10 veces lo que supuso su indemnización por despido, ha sido rechazada por el trabajador, que demandó a la empresa de reparto de comida a domicilio por "represión sindical" cuando en junio de 2017 lo despidió por "bajo rendimiento" justo el día que participó en la presentación pública de la plataforma "Riders por derechos", desde la que se convocó la primera huelga en protesta contra la condición de "falsos autónomos" de los repartidores de Deliveroo.

Deliveroo ha puntualizado que "es aventurado" hacer pública una cifra de una negociación "confidencial" que no ha llegado a concluir. Y ha añadido que "nunca ha despedido a nadie por participar en una protesta" y que el despido se produjo "un mes antes de la huelga".

Sánchez ha explicado antes de entrar a la vista en el Juzgado de lo Social número 6 de Valencia que "no hay posibilidad de acuerdo". Defendido por Intersindical Valenciana, el trabajador ha añadido: "No es una cuestión de dinero sino de nuestros derechos y eso no se vende ni se puede comprar".

Deliveroo no ha conseguido en este caso, como sí que lo ha logrado en otros, evitar una sentencia en la que los jueces se pronuncien sobre la reivindicación fundamental de los riders de reparto y que consiste en denunciar que son "falsos autónomos", porque en realidad es la empresa la que decide sus horarios y salarios.

La Inspección de Trabajo de Valencia ya concluyó a finales de 2017 que los trabajadores tienen razón, que son irregularmente utilizados como autónomos, y reclamó a Deliveroo el reintegro de 160.000 euros en las cotizaciones a la Seguridad Social de al menos 50 de los empleados.

"El asunto no solo afecta a Deliveroo", ha apuntado Víctor Sánchez, que ha citado el caso de otras compañías como Glovo. Intersindical Valenciana ha presentado contra esta última empresa una iniciativa para que sea investigada igual como lo ha sido la otra aplicación en internet de reparto de comida.