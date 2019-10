Marco aboga por crear un plan para À Punt en las comarcas castellanohablantes

Las cifras de audiencias de À Punt, con un 2,9% de media, preocupan a la directora general y al presidente del Consell Rector. La radiotelevisión pública valenciana, que cumplirá dos años de emisión televisiva en primavera, tiene serios problemas con la audiencia de las comarcas del sur, con una población mayoritariamente castellanohablante.

La brecha entre los medios de comunicación públicos y el sur de Alicante se evidenció en una intervención televisiva del alcalde de Orihuela durante la cobertura de la gota fría, en la que Emilio Bascuñana solicitó al presentador de los informativos que le hablara en castellano. La intervención se hizo viral y desde algunos sectores de la derecha se afeó a À Punt que preguntara en valenciano, explicando que hay zonas en las que no se entiende.

La portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, natural de esta comarca de la Vega Baja, pedía este miércoles a Empar Marco en la comisión parlamentaria de RTVV que los periodistas utilizaran el castellano cuando hablaran con los vecinos de las comarcas del sur, porque "hay gente que, de verdad, no lo entiende", en referencia al valenciano normativo.

La cadena no tiene datos de audiencia concretos, pero reconoce que tiene un problema para llegar a determinadas zonas, no sólo por cuestiones técnicas, sino lingüísticas. Marco, quien ha asumido las dificultades, reconoce que una de ellas es la barrera lingüística y ha abogado por crear un plan para que À Punt llegue a las comarcas castellanohablantes. "Son los derechos de todos los valencianos", ha dicho respecto a la llegada de la programación, apuntando que los ciudadanos que no entienden la lengua cooficial tienen el mismo derecho a disfrutar y a participar de los medios de comunicación públicos.

La directora general del ente no ha dado detalles del plan, ya que la respuesta implicaba más una reflexión que una propuesta, pero ha insistido en que en las comarcas del sur "son tan valencianos como todos" y se debería buscar la forma de acercarles la radio y la televisión. "Habrá que tomar decisiones que a lo mejor no gusten, y habrá que ser valientes para tener una relación más cercana. Es más importante la comunicación", ha señalado.