Ribó espera anunciar la estructura y las competencias del nuevo Ayuntamiento antes de final de mes

El alcalde de València, Joan Ribó, ha indicado este lunes que espera que la comisión negociadora del nuevo Govern de La Nau, el ejecutivo de coalición y progresista que presidirá la próxima legislatura y que conformarán Compromís y PSPV, cierre esta jornada su programa común de gobierno.

"Espero que puede acabarse esta tarde prácticamente" el programa para dar paso al "cómo", para determinar la estructura del ejecutivo local, y al "quién", con el fin de decidir las personas que estarán al frente de cada delegación, ha expuesto Ribó, que se ha pronunciado de este modo tras visitar la Placemaking Week Europe y la exposición instalada en La Base de La Marina, preguntado por esta negociación.

La comisión negociadora, compuesta por representantes de Compromís y del PSPV, ha celebrado este lunes a las 16.00 horas, la quinta reunión del proceso encaminado a cerrar el nuevo equipo de gobierno de la capital valenciana.

Joan Ribó, que fue elegido alcalde el pasado sábado con el respaldo de su formación y de los socialistas durante el pleno de constitución del Ayuntamiento de València tras el 26M, ha asegurado que las negociaciones van "bien" y ha confiado en que el trabajo que llevan a cabo "avance a buen ritmo".

"Una vez acabe el programa, espero que puede acabarse esta tarde prácticamente, ya comenzamos el cómo y el quién", ha insistido, al tiempo que ha apuntado que confía también en que este lunes además "se pueda comenzar la negociación de cómo trabajar durante los cuatro años".

Asimismo, el primer edil ha señalado que ha hablado con la portavoz socialista en el consistorio y primera teniente de alcalde en el anterior mandato, Sandra Gómez, "para ir concretando aspectos urgentes" que se debe cerrar "esta semana".

Tras ello, preguntado por si esta semana se podría cerrar ya el nuevo gobierno municipal, Joan Ribó ha dicho que cree que no pero ha resaltado que espera que "a lo largo de dos semanas sí".

"Nosotros nos hemos marcado que el tiempo máximo tiene que ser antes de acabar el mes", ha destacado. Por otro lado, preguntado por si considera efectivos los pactos de izquierdas, como el que ha presidido entre 2015 y 2019 y el que se plantea que dirija entre 2019 y 2023, el alcalde ha asegurado que "si no fueran efectivos, no funcionarían". Así, ha indicado que en el caso de València "la efectividad es clara" y "contundente".

"Estamos apostando por una ciudad abierta, una ciudad que me gusta mucho resumir diciendo: queremos que sea una ciudad sostenible desde un punto de vista medioambiental pero una ciudad en la que todas las personas disfruten de todos los derechos humanos", ha agregado.

En este punto, preguntado por el consejo que daría al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para conformar el nuevo Ejecutivo central tras las elecciones del 28 de abril, Joan Ribó ha indicado que no es quien para darle consejos aunque ha matizado que "siempre" dice que "seis ojos ven más que cuatro" y que "cuatro ven más que dos".

Por otra parte, respecto a los pactos de derechas en otras poblaciones y la presencia de Vox en ayuntamientos como el de València, Ribó ha indicado que no le gustan pero que cada uno elige con quien aliarse.

"A mi no me gusta pero cada uno es como es y se junta con quien quiere y no con quien no quiere. Que se lo hagan ver aquellos que han pactado con Vox", ha declarado el responsable municipal, que ha agregado que en países como Alemania "ha quedado claro" que ese tipo de pactos no corresponden a "la derecha de Merkel, que es algo que no acepta" como "en la mayoría de países de Europa no se acepta".

Lidiar con sus planteamientos

A continuación, preguntado por cómo será "lidiar" con Vox en el Consistorio valenciano, Ribó ha dicho: "sabemos torear, no hay ningún problema".

"Más que lidiar con ellos, vamos a lidiar con sus planteamiento. Siempre insisto, cada vez que salga algún planteamiento de no respetar la igualdad entre la mujer y el hombre o alguno despreciativo con el Título VIII de la Constitución, nos van a oír. Se lo vamos a decir con absoluta claridad", ha afirmado.

Joan Ribó ha comentado que Vox tiene representación en el Ayuntamiento de València a partir de las elecciones municipales del pasado 26M y ha afirmado que institucionalmente lo respeta pero ha apuntado que las ideas de esta formación se combatirán "con máxima dureza", con "muchísima claridad y con total rotundidad".

El alcalde de València, Joan Ribó, ha indicado este lunes que espera que la comisión negociadora del nuevo Govern de La Nau, el ejecutivo de coalición y progresista que presidirá la próxima legislatura y que conformarán Compromís y PSPV, cierre esta jornada su programa común de gobierno. "Espero que puede acabarse esta tarde prácticamente" el programa para dar paso al "cómo", para determinar la estructura del ejecutivo local, y al "quién", con el fin de decidir las personas que estarán al frente de cada delegación, ha expuesto Ribó, que se ha pronunciado de este modo tras visitar la Placemaking Week Europe y la exposición instalada en La Base de La Marina, preguntado por esta negociación. La comisión negociadora, compuesta por representantes de Compromís y del PSPV, celebrará este lunes a las 16.00 horas, la quinta reunión del proceso encaminado a cerrar el nuevo equipo de gobierno de la capital valenciana. Joan Ribó, que fue elegido alcalde el pasado sábado con el respaldo de su formación y de los socialistas durante el pleno de constitución del Ayuntamiento de València tras el 26M, ha asegurado que las negociaciones van "bien" y ha confiado en que el trabajo que llevan a cabo "avance a buen ritmo". "Una vez acabe el programa, espero que puede acabarse esta tarde prácticamente, ya comenzamos el cómo y el quién", ha insistido, al tiempo que ha apuntado que confía también en que este lunes además "se pueda comenzar la negociación de cómo trabajar durante los cuatro años". Asimismo, el primer edil ha señalado que esta mañana ha hablado con la portavoz socialista en el consistorio y primera teniente de alcalde en el anterior mandato, Sandra Gómez, "para ir concretando aspectos urgentes" que se debe cerrar "esta semana". Tras ello, preguntado por si esta semana se podría cerrar ya el nuevo gobierno municipal, Joan Ribó ha dicho que cree que no pero ha resaltado que espera que "a lo largo de dos semanas sí". "Nosotros nos hemos marcado que el tiempo máximo tiene que ser antes de acabar el mes", ha destacado. Por otro lado, preguntado por si considera efectivos los pactos de izquierdas, como el que ha presidido entre 2015 y 2019 y el que se plantea que dirija entre 2019 y 2023, el alcalde ha asegurado que "si no fueran efectivos, no funcionarían". Así, ha indicado que en el caso de València "la efectividad es clara" y "contundente". "UNA CIUDAD ABIERTA" "Estamos apostando por una ciudad abierta, una ciudad que me gusta mucho resumir diciendo: Queremos que sea una ciudad sostenible desde un punto de vista medioambiental pero una ciudad en la que todas las personas disfruten de todos los derechos humanos", ha agregado. En este punto, preguntado por el consejo que daría al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para conformar el nuevo Ejecutivo central tras las elecciones del 28 de abril, Joan Ribó ha indicado que no es quien para darle consejos aunque ha matizado que "siempre" dice que "seis ojos ven más que cuatro" y que "cuatro ven más que dos". Por otra parte, respecto a los pactos de derechas en otras poblaciones y la presencia de Vox en ayuntamientos como el de València, Ribó ha indicado que no le gustan pero que cada uno elige con quien aliarse. "A mi no me gusta pero cada uno es como es y se junta con quien quiere y no con quien no quiere. Que se lo hagan ver aquellos que han pactado con Vox", ha declarado el responsable municipal, que ha agregado que en países como Alemania "ha quedado claro" que ese tipo de pactos no corresponden a "la derecha de Merkel, que es algo que no acepta" como "en la mayoría de países de Europa no se acepta". "LIDIAR CON SUS PLANTEAMIENTOS" A continuación, preguntado por cómo será "lidiar" con Vox en el consistorio valenciano, Ribó ha dicho: "sabemos torear, no hay ningún problema". "Más que lidiar con ellos, vamos a lidiar con sus planteamiento. Siempre insisto, cada vez que salga algún planteamiento de no respetar la igualdad entre la mujer y el hombre o alguno despreciativo con el Título VIII de la Constitución, nos van a oír. Se lo vamos a decir con absoluta claridad", ha afirmado. Joan Ribó ha comentado que Vox tiene representación en el Ayuntamiento de València a partir de las elecciones municipales del pasado 26M y ha afirmado que institucionalmente lo respeta pero ha apuntado que las ideas de esta formación se combatirán "con máxima dureza", con "muchísima claridad y con total rotundidad".l alcalde de València, Joan Ribó, ha indicado este lunes que espera que la comisión negociadora del nuevo Govern de La Nau, el ejecutivo de coalición y progresista que presidirá la próxima legislatura y que conformarán Compromís y PSPV, cierre esta jornada su programa común de gobierno. "Espero que puede acabarse esta tarde prácticamente" el programa para dar paso al "cómo", para determinar la estructura del ejecutivo local, y al "quién", con el fin de decidir las personas que estarán al frente de cada delegación, ha expuesto Ribó, que se ha pronunciado de este modo tras visitar la Placemaking Week Europe y la exposición instalada en La Base de La Marina, preguntado por esta negociación. La comisión negociadora, compuesta por representantes de Compromís y del PSPV, celebrará este lunes a las 16.00 horas, la quinta reunión del proceso encaminado a cerrar el nuevo equipo de gobierno de la capital valenciana. Joan Ribó, que fue elegido alcalde el pasado sábado con el respaldo de su formación y de los socialistas durante el pleno de constitución del Ayuntamiento de València tras el 26M, ha asegurado que las negociaciones van "bien" y ha confiado en que el trabajo que llevan a cabo "avance a buen ritmo". "Una vez acabe el programa, espero que puede acabarse esta tarde prácticamente, ya comenzamos el cómo y el quién", ha insistido, al tiempo que ha apuntado que confía también en que este lunes además "se pueda comenzar la negociación de cómo trabajar durante los cuatro años". Asimismo, el primer edil ha señalado que esta mañana ha hablado con la portavoz socialista en el consistorio y primera teniente de alcalde en el anterior mandato, Sandra Gómez, "para ir concretando aspectos urgentes" que se debe cerrar "esta semana". Tras ello, preguntado por si esta semana se podría cerrar ya el nuevo gobierno municipal, Joan Ribó ha dicho que cree que no pero ha resaltado que espera que "a lo largo de dos semanas sí". "Nosotros nos hemos marcado que el tiempo máximo tiene que ser antes de acabar el mes", ha destacado. Por otro lado, preguntado por si considera efectivos los pactos de izquierdas, como el que ha presidido entre 2015 y 2019 y el que se plantea que dirija entre 2019 y 2023, el alcalde ha asegurado que "si no fueran efectivos, no funcionarían". Así, ha indicado que en el caso de València "la efectividad es clara" y "contundente". "UNA CIUDAD ABIERTA" "Estamos apostando por una ciudad abierta, una ciudad que me gusta mucho resumir diciendo: Queremos que sea una ciudad sostenible desde un punto de vista medioambiental pero una ciudad en la que todas las personas disfruten de todos los derechos humanos", ha agregado. En este punto, preguntado por el consejo que daría al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para conformar el nuevo Ejecutivo central tras las elecciones del 28 de abril, Joan Ribó ha indicado que no es quien para darle consejos aunque ha matizado que "siempre" dice que "seis ojos ven más que cuatro" y que "cuatro ven más que dos". Por otra parte, respecto a los pactos de derechas en otras poblaciones y la presencia de Vox en ayuntamientos como el de València, Ribó ha indicado que no le gustan pero que cada uno elige con quien aliarse. "A mi no me gusta pero cada uno es como es y se junta con quien quiere y no con quien no quiere. Que se lo hagan ver aquellos que han pactado con Vox", ha declarado el responsable municipal, que ha agregado que en países como Alemania "ha quedado claro" que ese tipo de pactos no corresponden a "la derecha de Merkel, que es algo que no acepta" como "en la mayoría de países de Europa no se acepta". "LIDIAR CON SUS PLANTEAMIENTOS" A continuación, preguntado por cómo será "lidiar" con Vox en el consistorio valenciano, Ribó ha dicho: "sabemos torear, no hay ningún problema". "Más que lidiar con ellos, vamos a lidiar con sus planteamiento. Siempre insisto, cada vez que salga algún planteamiento de no respetar la igualdad entre la mujer y el hombre o alguno despreciativo con el Título VIII de la Constitución, nos van a oír. Se lo vamos a decir con absoluta claridad", ha afirmado. Joan Ribó ha comentado que Vox tiene representación en el Ayuntamiento de València a partir de las elecciones municipales del pasado 26M y ha afirmado que institucionalmente lo respeta pero ha apuntado que las ideas de esta formación se combatirán "con máxima dureza", con "muchísima claridad y con total rotundidad".Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3673762/0/ribo-espera-que-negociadores-nueva-nau-cierren-este-lunes-programa-comun-gobierno/#xtor=AD-15&xts=467263