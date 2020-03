Toni Cantó se mofa del positivo por coronavirus de Irene Montero en el Parlamento autonómico: "Hermana, yo si te contagio"

El portavoz de Ciudadanos en las Corts Valencianes, Toni Cantó, cree que el Gobierno central fue irresponsable al autorizar la manifestación del 8 de marzo. Cantó, en su turno de intervención en el pleno en el que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicado las medidas tomadas por el coronavirus, ha cargado contra la gestión del Ejecutivo autonómico y central.

Cantó ha utilizado el caso de Irene Montero, ministra de Igualdad, para criticar las decisiones de Sanidad. "Montero, manifestante ilustre, hermana yo sí te contagio", ha expresado entre abucheos de la oposición. El Gobierno ha emitido este jueves un comunicado en el que explica que la ministra de Igualdad ha dado positivo en las pruebas de detección del virus. Moncloa asegura además que por esto se encuentra también en cuarentena el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Ambos se encuentran en buen estado, según esta nota.

Toni Cantó és riu del contagi d'@IreneMontero al ple de les Corts.



Hi ha qui aprofita qualsevol desgràcia per fer politiqueria. No estan a l'alçada del moment duríssim que estem patint.



Guanyarem al virus i ho farem com a poble unit. Amb valentia i amb amor cap a tota la gent.