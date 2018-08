El 'speaker' del València CF se defiende: "No hay un cambio de criterio con la lengua, en los partidos hablaré generalmente en valenciano"

El uso del castellano para la presentación del València CF el pasado sábado ha desatado una polvareda en la sociedad valenciana que ha dolido mucho en el club. Las críticas han arreciado en las redes -incluso hubo pitidos en el campo- y un grupo de aficionados ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que VCF "no renuncie a la lengua propia de los valencianos". De momento van 5.770 firmas.

El protagonista de la inesperada polémica es Manolo Mas, el nuevo speaker del club que sucede en el puesto a José Manuel Parra, el histórico animador del campo de Mestalla que normalizó el valenciano en el estadio desde hace más de dos décadas. Mas explica que el club "no ha cambiado de criterio respecto al uso de la lengua" y que si hizo la presentación del equipo en castellano "es porque era un acto de una hora y yo me manejo mejor en castellano".

"El València no es castellanoparlante ni valencianoparlante, a mi me ofrecieron presentar el acto y ser el animador y yo lo hice lo mejor que sé", apunta. El locutor de radio -trabajó en Antena 3 Radio, de asesor de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia donde acabó imputado en el caso Taula y ahora tiene un programa en la radio oficial del club- asegura que en los partidos oficiales que empiezan ya el próximo lunes utilizará el valenciano como norma general. "Me prepararé siete u ocho párrafos para hacer la animación en valenciano. Eso sí, si tengo que improvisar lo haré en castellano, que es como mejor me manejo", manifiesta.

"El València Club de Fútbol no está contra nada ni contra nadie y los nuevos dirigentes tampoco están en esas cosas", señala Mas.

El club lleva meses realizando importantes cambios en el personal del club. El histórico speaker, José Manuel Parra, es uno de los damnificados y cuya salida ha llamado más la atención. Máxime cuando los nuevos propietarios del club, el empresario de Singapur Peter Lim, habían cuidado mucho el valenciano en sus comunicaciones y en el estadio. El club tiene edición de su web en valenciano, noticias, Twitter y locutores de su radio oficial que utilizan la lengua propia.

Cierto es también que fue el periodista Damià Vidagany el principal impulsor de esta política y su salida hace un año ha podido perjudicar en ese sentido.