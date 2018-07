El jazz estiueja a Dénia

Escoltar jazz deixant-se acaronar per la brisa del mar i en vistes al Castell de Dénia. És la fórmula del II festival de Jazz de Dénia que tot i ser novençà porta grans veus negres i músics locals com Sylvia Howard (Indianapolis, EEUU), a qui la crítica ha definit com un dels millors secrets del jazz. Té un timbre vocal personalíssim i captivador. Sylvia Howard és la segona actuació, el dissabte 11 d'agost. Hi ha concerts cada dissabte del mes.

Jardins de Torrecremada. C/Germans Maristes s/n, Dénia 4, 11, 18 i 25 d'agost.