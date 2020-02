Una anomalía en Vox: un regidor de Elda homenajea en una exposición a los inmigrantes muertos en el mar

Una exposición para concienciar sobre el drama de las personas migrantes que mueren en el mar Mediterráneo en su desesperado intento de alcanzar Europa, a cargo de un concejal de Vox. José Francisco Mateos, único regidor ultra de Elda, está detrás de este proyecto social que verá la luz este viernes con el título de ‘Éxodo’ en el Museo del Calzado de la ciudad alicantina.

Mateos, artista “conceptual”, como él mismo se define, defiende su arte como herramienta “de denuncia” sobre cuestiones “medio ambientales, de familia, o temas sociales”, como es el caso. “No quiero entrar en polémicas”, avisa, “lo único que sé es que miles de personas mueren en el Mediterráneo convertida en una frontera infranqueable”, señala.

En la exposición, que cuenta con las pinturas del artista napolitano Enzo Trepiccione, se divisa un mar simulado con objetos icónicos típicos que han venido recogiendo los medios de comunicación como son los salvavidas o las mantas rojas, prestados por instituciones como el Museo del Mar de Santa Pola o la Cruz Roja de Elda, o “los barcos a la deriva recreados con cartón”.

Su intención, asume es “que el espectador se ponga en la piel del otro”, por ello también aparecen elementos pintados por niños “para dar la nota de esperanza y de inocencia” y espera que en un futuro próximo puedan llevar a cabo una performance con participantes del público los cuales se deberán hacer pasar por las personas migrantes en situación de deriva.

“Yo esto no lo hago con ánimo de polemizar ni molestar a nadie, ni mucho menos a mi partido que en este caso puede tener a personas más dogmáticas”, avanza tras aclarar que la exposición la emprende como artistas y no como regidor de una localidad gobernada por el PSPV-PSOE, “algo que sé que es difícil de desvincular”, reconoce.

“Pero no voy a abstraerme en una especie de burbuja ahora para autocensurarme, no lo puedo hacer, no voy en contra de nadie, voy a favor de estas personas”, prosigue en conversaciones con este diario.

Preguntado por cómo casa su posicionamiento sensible con la inmigración con el discurso de odio hacia este colectivo que protagoniza Vox, Mateos responde: “Entiendo que les pueda sentar mal, pero yo no estoy haciendo un tema político, si alguien no se conmueve con alguien que muere en el mar, como pasan con los movimientos migratorios…”. Aunque luego aclara que en su caso “sí es contradictorio porque yo la contradicción la busco y la alabo, porque para mí es lo más importante”.

Asimismo, Mateos también asegura que no le han llegado quejas ni malestar de compañeros de Vox “directamente”, “Pero bueno, cuando leen en un medio que he organizado esto quien es un animal político en el buen sentido de la palabra y lleva muy dogmáticamente una ideología, pues entiendo que le pueda sentar mal”, agrega.

El que fuera concejal de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico con el Partido Popular, formación de la que renegó a finales del anterior mandato, se muestra tajante al afirmar que su partido no promueve la xenofobia. “No creo que haya ninguna persona en mi partido que quiera que maten a sus esposas y que quieran que esas personas se mueran con tal de no llegar aquí”.

- Pero entonces usted no comparte la línea del partido en cuanto a las políticas de inmigración.

- No entro a valorar si comparto o no la línea del partido en este tema. Yo afirmo que todo lo que sea regular, no estoy en contra de ello, una cosa distinta es cómo llegan a aquí, pero una vez que están en el mar qué hacemos, ¿los dejamos? ¿O tratamos de salvarles la vida?

- Dejarlos a su suerte, eso es lo que hacía Salvini, el ministro ultra que comparte ideario y estrategias con Vox, ¿no le parece una contradicción?

- Pedro Sánchez sí que comparte cosas con quien ha estado asesinando a personas en el País Vasco, pero yo digo que no comparto cosas puras con mi partido, en mi casa cuecen habas y en la tuya, a calderadas… Si vamos a ir a buscar el puntito donde se puede rascar en la herida a ver si sacamos premio, eso lo podemos hacer todos.