‘Experimento Stuka’, un documental dels bombardejos nazis que van reduir a enderrocs quatre pobles de Castelló

Al final del maig del 1938 va tindre lloc el conegut com a “Guernika de Castelló”, un bombardeig que va durar uns quants dies durant els quals, sense motiu aparent, es van destruir els municipis d’Albocàsser, Benassal, Vilar de Canes i Ares del Maestrat. Just quan es compleixen 80 anys d’aquests bombardejos experimentals de la Legió Còndor, que van costar la vida a 40 persones, el documental ‘Experimento Stuka’, dirigit per Pepe Andreu i Rafa Molés, arriba als cinemes a fer llum sobre una qüestió que es va mantindre en secret durant dècades.

Els habitants del lloc no van saber mai amb certesa què va motivar l’atac als poblets, sense cap mena d’importància estratègica. Aquell dia hi van arribar els avions i alguns xiquets van eixir a saludar, els adults els miren amb innocència i curiositat. Però els avions maniobren, cauen en picat i bombardegen cases i esglésies. Durant anys no van saber qui va llançar les bombes que van volar per l’aire les seues vides. ‘Experiment Stuka’ revela, huitanta anys després, les claus dels bombardejos.

El documental, que es projectarà del 9 al 15 de novembre als cinemes Lys de València –però també a Castelló, Alacant i Elx–, narra la investigació que va dur a terme Óscar Vives –professor de física en la Universitat de València– per tractar de fer una mica de llum sobre els bombardejos que van destruir quatre pobles a Castelló i que el va portar fins al Freiburg Militärarchiv.

La pel·lícula documental, coproduïda per la productora valenciana SUICAfilms i Televisió Espanyola, ha sigut seleccionat en els festivals internacionals de cinema documental DocsBarcelona, Memorimage i DocsValència, en què va rebre la menció especial de jurat.

Memòria per a tancar ferides

Però per damunt de tot hi ha un element que s’ha anat fent evident i nítid durant tots aquests anys d’investigació: fer llum sobre els punts foscos de la nostra història no obri ferides, sinó que les tanca per sempre.

Saber què va passar als seus pobles després de 80 anys de silenci va reconciliar els veïns dels quatre municipis de Castelló. El silenci havia sembrat sempre el dubte sobre qui havia sigut realment el culpable d’aquelles morts indiscriminades. Ningú a la zona ho havia sabut fins hui. Tots eren víctimes de la ment criminal del nazisme.