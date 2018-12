Una fundación salesiana denuncia un "ataque xenófobo y racista" de ultras del Spartak de Moscú a uno de sus trabajadores

La fundación salesiana Ángel Tomás (Fisat) denuncia que uno de sus trabajadores fue agredido el jueves en un "ataque xenófobo y racista" al bajar del trayecto en el tren Cercanías de la localidad de Burriana a Castellón, "simplemente por el color de su piel". La agresión se produjo por parte de ultras del equipo de fútbol del Spartak de Moscú, informa Compromís per Borriana en un manifiesto de repulsa.

Según la coalición, el ataque se produjo este pasado jueves, 13 de diciembre, en la estación de Vila-real (Castellón), cuando el joven trabajador de la fundación bajó del tren al terminar su jornada.

La fundación emitió este viernes otro manifiesto contra la violencia en el que lamenta que la agresión tuvo lugar "ante la mirada insensible de quienes contemplaban los hechos" y subraya que el motivo fue "simplemente el color de su piel".

Ante esta situación, como organización "comprometida en todos sus ambientes educativos con los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y otros colectivos en riesgo de exclusión social", Fisat se suma al manifiesto contra la intolerancia y el racismo.

Desde la fundación denuncian "cualquier forma de agresión y de violencia, especialmente si viene motivada por afirmar la diferencia de color, cultura, raza, religión". "Todos los seres humanos, como personas, somos iguales en derecho y de que, como seres libres y solidarios, tenemos derecho a la diferencia", reivindican.

Apuestan así "sin temor por una España solidaria en una Europa mestiza, pluriétnica y plurinacional, donde sea posible la convivencia democrática y la diversidad cultural, donde se entienda este encuentro en la diferencia como un enriquecimiento cultural y un bien social, y donde sea de radical aplicación los Derechos Humanos para todas las personas".

Para conseguirlo, desde la Ángel Tomás llaman a que "la sociedad en su conjunto, desde sus asociaciones, sindicatos, empresas, medios de comunicación, desde su vertebración institucional, se movilice para contrarrestar cualquier manifestación académica, política o cotidiana que suponga afirmar o reconocer, de forma explícita o implícita, tanto la inferioridad de algunos colectivos étnicos como la superioridad del propio, hecho en el que se fundamenta la conducta racista".

"La cara más amarga del fútbol"

Compromís per Borriana manifiesta que "una vez más, el fútbol ha mostrado la cara más amarga, triste y vergonzante que tiene: la de la violencia fuera de los estadios". También lamenta "la falta de humanidad del resto de viajeros del Cercanías, que ni siquiera llamaron a la policía o a la seguridad de Adif".

En un comunicado, la coalición muestra su "más enérgica repulsa ante unos hechos que nos deberían de sonrojar y avergonzar" y rechaza así "cualquier agresión y violencia, y más si esta viene motivada por afirmar la diferencia de color, raza, cultura, idioma, sexualidad o religión".

Bajo este prisma, apoya y resalta la labor de la Fundación Ángel Tomás, "comprometida en todos sus ambientes educativos con los derechos de los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y otros colectivos en riesgo de exclusión social". Una organización que "cada día trabaja por la inclusión social de aquellos más desfavorecidos, y en concreto con los menores".

A partir de su ejemplo, Compromís per Borriana recuerda que trabaja con los valores de la igualdad, la solidaridad y el respeto. "La diferencia no es motivo de separación, más bien de riqueza; la diversidad es un enriquecimiento cultural y un bien social", reivindica, para apostar por la construcción de "una sociedad más justa, solidaria, diversa y plural; una sociedad donde no caben comportamientos xenófobos y racistas y donde la convivencia democrática es uno de los valores más preciados".

La coalición se compromete así, desde su "convicción y obligación como seres humanos y como institución", a trabajar por erradicar cualquier conducta discriminatoria y por "impedir que gane pensamiento y conciencia el egoísmo y la insolidaridad". En definitiva, "a trabajar hasta lograr cegar la xenofobia, el racismo y la intolerancia de la faz de la Tierra".