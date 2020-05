La Agencia Valenciana Antifraude evita que el caso de corrupción de Enrique Ortíz en Alcoi se cierre en falso y hará el informe pericial

La Agencia Valenciana Antifraude puede hacer informes policiales en casos de corrupción. Es algo que ya ha hecho en diversas causas y que se ha ofrecido a repetir en la investigación al empresario Enrique Ortiz por unas obras en el teatro Calderón de Alcoi, a la vista de que cinco peritos se habían negado a hacer ese informe. Por ello, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcoi va a reabrir el caso de los supuestos sobrecostes en las obras de construcción y ampliación del teatro Calderón durante el mandato del alcalde del PP Jorge Sedano (2003-2011) y que tienen como principal beneficiario a Ortiz, condenado por la financiación ilegal de los populares valencianos.

Esta decisión del titular del juez después de que, como avanzó este medio el pasado domingo, se decretara el sobreseimiento provisional de las diligencias tras el informe de la Fiscalía porque se había intentado, sin éxito y hasta en cinco ocasiones, como figura en el auto de archivo, nombrar a un perito para que emitiera un informe sobre dichos posibles sobrecostes, cifrados en 1,2 millones de euros según un informe pericial previo encargado por el Ayuntamiento.

El motivo de la reapertura no es otro que el ofrecimiento de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, que dirige Joan A. Llinares, de hacer el peritaje, un escollo judicial que ahora se podrá solventar y que se había encontrado el juez desde que iniciara el procedimiento en marzo de 2016. Esas dificultades le habían llevado a dictar recientemente que no había quedado "debidamente justificada la perpetración del delito" de estafa y falsedad documental a los que se enfrentaba Enrique Ortiz, financiador del PP y beneficiario del intento de amaño del PGOU de Alicante, como él mismo confesó hace un mes en sede judicial.

De esta forma, y según confirman fuentes de la investigación, el juez ha aceptado el ofrecimiento de la agencia adscrita a las Corts Valencianes, cuya experiencia en este tipo de peritajes ha servido para detectar el supuesto fraude del expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana, también del PP, en el amaño del concurso del Plan Eólico, por el que se investiga si hubo blanqueo de 11 millones de euros en el caso Erial.

El gobierno local del PSPV-PSOE de Alcoi anunció la semana pasada que había presentado recurso al auto, ya que consideraba que la motivación del archivo “es insuficiente y que hay suficientes pruebas con las periciales existentes para abrir juicio oral, determinándose en el mismo, tal y como se sospecha, si las obras del teatro Calderón tuvieron sobrecostes no justificados por más de un millón de euros para las arcas municipales”.

Guanyar Alcoi, en su escrito de alegaciones como acusación particular, desveló que varios de los peritos a los que había recurrido el juez alegaron “motivos económicos” para negarse a aceptar el encargo, cuestión que no contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ordena que quien no acudia al llamamiento del juez o se niegue a prestar el informe deberá enfrentarse a pena de prisión de tres a seis meses o multa de 6 a 24 meses (200 a 5.000 euros) por incurrir en un delito del artículo 463.1 del Código Penal.

La Agencia Valenciana Antifraude ha intervendio para evitar que la investigación se cerrara en falso.