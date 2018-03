La geometría y el colorido de falla de Okuda cautivan al gran público

Figuras geométricas con líneas afiladas y elementos multicolores de una gran vistosidad. Son dos de las principales señas de identidad de Okuda San Miguel, el artista urbano de prestigio internacional que ha diseñado este año la falla municipal de Valencia.

Okuda ha trasladado su particular estilo y visión del mundo al monumento fallero y de momento la acogida del público está siendo de lo más positiva, tal y como ha comprobado in situ eldiario.es.

Los alrededores de la falla son un hervidero de visitantes y curiosos que no dejan de fotografiarse junto al monumento, mientras el equipo de los artistas falleros, José Latorre y Gabriel Sanz, se afana en ultimar los detalles de las diferentes figuras y escenas.

La mayoría de los espectadores destacan el colorido y las formas novedosas como lo más impactante del proyecto.

Pero no solo el público tiene una visión positiva. También el Maestro Mayor del Gremio de Artistas Falleros, José Ramón Espuig, ha bendecido el monumento en declaraciones a eldiario.es: "No puedo hacer una valoración detallada porque aún no he podido ver la falla acabada, pero en general el estilo me gusta, creo que la falla del Ayuntamiento debe ser diferente".

Detalle de uno de los elementos centrales de la falla municipal

En esta línea, Espuig ha considerado que "es bueno innovar para que la gente no se aburra y vaya viendo cosas nuevas".

Bajo el lema 'Equilibrio Universal', la falla de Okuda ha pretendido indagar en su mundo y en sus personajes para elaborar una creación que invita a reflexionar sobre la libertad, el capitalismo y la naturaleza.

Quizás, ahora mismo lo menos vistoso del monumento sea la base, un cilindro que simula un pilar de ladrillo caravista que pretende dotar de más altura a las dos Venus que sostienen una bola del mundo que en realidad es una gran hucha, con una moneda entrando en ella.

Sin embargo, una vez esté acabada la base con todas las figuras y escenas que la rodearán, algunas de ellas incluso saliendo de ese cilindro, el conjunto del monumento ganará en voluminosidad.

Acostumbrado a plasmar su obra en galerías de arte y en las calles, vías férreas, fábricas abandonadas e incluso en iglesias de todo el mundo, será toda una experiencia para Okuda ver arder una de sus creaciones, tal y como reconoció en declaraciones a este diario: "No sé qué sensación voy a tener, es algo que nunca he vivido, pero que tengo asumido porque es la razón de ser de una falla: Seguro que será muy emocionante".