El Deleste “conquistará” el cauce del río Turia con una fusión de indie, rock y sinfónica

La octava edición del festival valenciano Deleste llega este sábado 9 de noviembre a los jardines del del río Turia con una fusión de estilos de rock, pop, indie y música sinfónica, y un “potente cartel”, entre los que se encuentran nombres como Ferran Palau, Pony Bravo, The New Raemon & Paula Bonet o Manel. El grupo barcelonés presentará en el Deleste su último disco autoeditado Per la bona gent, que logró volver a situarlos como número 1 en las listas de ventas en España.

La presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha presentado este miércoles la octava edición del Deleste, junto al director del festival, Quique Medina, el maestro Daniel Abad y el cantante de Second, Sean Frutos. Por primera vez el festival tendrá lugar íntegramente en el viejo cauce del río Turia, frente al Palau de la Música de València. Después de la rueda de prensa, el grupo murciano Second y la Orquesta de València (OV), bajo la batuta del director Daniel Abad, han mostrado a la prensa un aperitivo de uno de los ensayos de la gran fusión de ambos.

El maestro Abad ha realizado algunos arreglos sinfónicos a las melodías de Second, un grupo al que ha estudiado “como quien estudia a Beethoven”. El sábado a las 21.15 horas se verán los resultados de un proyecto “muy emocionante” que fusiona los ritmos de “una de las mejores orquestas del mundo” con el de uno de los mejores sonidos del panorama indie rock español.



El cantante Sean Frutos ha devuelto los halagos la OV y ha asegurado que será un concierto “único y especial”: “Cuando creas una canción y estás en tu casa con una guitarra acústica, haces la letra en soledad, y ahora veo todas estas canciones interpretadas por músicos increíbles y veo la dimensión que cogen, solo por eso, ya estoy disfrutando desde el minuto cero”.

Un momento del ensayo del grupo Second con La Orquesta de València, dirigida por Daniel Abad.

Durante toda la jornada tendrán lugar conciertos en el cauce, y también en dos espacios abiertos y gratuitos, el Deleste Electrònic y el Espacio Movistar en los Jardines del Palau. Desde las 12 del mediodía hasta las 21.15, Deleste Electrònic propone en la terraza del Palau de la Música “la mejor música electrónica” con los sonidos de grupos como Raretrax, Disco Misco, Sexto Humano, Cero en Conducta o Home Selector. La cafetería Jardines del Palau también acoge durante todo el día sesiones de los djs Rubio, Los Átomos, Lady Moon y Luthor.

El director del Deleste, Quique Medina, destaca la oportunidad de este festival para “fusionarse con la vida diaria” de la ciudad: “Vamos a conquistar el río Turia en un lugar de la València que nos gusta”. La organización espera que el público asistente supere al de anteriores ediciones, llegando en esta ocasión a las 3.000 personas.