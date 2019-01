El IVAM regresa a los ecos y las resonancias del año 1989

“Cae el muro y cambia el mapa de Europa”. El periódico El País titulaba así la portada del último ejemplar del año 1989. Un año marcado por acontecimientos históricos que dejarían recuerdos como la caída del Muro de Berlín, la revuelta de la plaza de Tiananmen en Pekín, la fotografía de un hombre frente a unos tanques, la persecución de las personas con VIH, la revolución de Terciopelo en Checoslovaquia o la irrupción de gobiernos conservadores como Margaret Thatcher o Ronald Reagan.

Un año “profundamente importante, que marcó un antes y un después”, ha recordado este miércoles el director del IVAM José Miguel García Cortés durante la presentación de la doble exposición 1989. El fin del siglo XX y Caso de estudio:1989. Las exposiciones reúnen cerca de doscientas obras y documentos históricos -desde periódicos a relojes minimalistas-, todas creadas en el año 1989, por parte de casi 80 artistas internacionales como Sophie Calle, Martin Kippenberger, William Kentridge o Susana Solano. Ambas exposiciones estarán en el IVAM desde este jueves 24 de enero hasta el 19 de mayo.

1989 fue también el año que vio nacer al IVAM, que celebra este 2019 su treinta aniversario y empieza el año mirando en sus archivos para recuperar algunos de sus primeros carteles, fotografías o catálogos de las primeras exposiciones que llenaron sus paredes. Estas muestras, comisariadas por Sandra Moros, conservadora del IVAM, y Sergio Rubira, subdirector de Colección y Exposiciones, se enmarcan dentro de la celebración del treinta aniversario del museo valenciano, que tiene previstas diversas actividades para celebrar el acontecimiento.

'Berlin, 1989', de Sibylle Bergemann

Tal como han explicado ambos comisarios, en 1989. El fin del siglo XX se parte de unos datos históricos, pero “a partir de esos acontecimientos” se ha llegado a “otros discursos, con otras relaciones”. “Se trata también de obras que aludían, sentían el pulso o se adelantaban a lo que iba a pasar”, explica Rubira. Y lo hacen a través de “ecos y resonancias, de relaciones y analogías, de restos y huellas” de hechos que cambiaron el curso de la Historia -con mayúscula-.

La exposición recupera, por ejemplo, carteles de las manifestaciones por el derecho al aborto en Washington DC, fechada el 10 de abril de 1989. O un fragmento del llamado ‘Mandela Document’ presentado por Nelson Mandela donde le explica a P.W. Botha la posición del Congreso Nacional Africano (CNA) con respecto a la violencia. “La organización no tiene interés particular en la violencia. Abomina de cualquier tipo de acto que pueda ocasionar pérdida de vidas (…). Pero consideramos la lucha armada como una forma legítima de autodefensa frente a un sistema de gobierno moralmente repugnante, que no permite siquiera las formas pacíficas de violencia”, escribía Mandela el 5 de julio del mismo año.

También están otros discursos como el de Mihail Gorbachov ante el Congreso de la URSS en mayo de 1989, después de las elecciones de marzo y abril. O la carta que enviaron los estudiantes dirigida a las autoridades de Pekín el 4 de abril.

En cuanto a la sala dedicada a los inicios del IVAM, se trata de un repaso por “los elementos clave de su identidad como colección, definida al comienzo por un proyecto profundamente historicista, el modo en el que se comunicaba el museo con la prensa y su entorno”. Por eso se podrán ver desde fotografías de la inauguración o de su construcción firmadas por El Flaco, a carteles de exposiciones del pintor valenciano Joaquín Sorolla o del artista danés Per Kirkeby. La documentación ha sido realizada junto con el Centro de Investigaciones Colaborativas (C.I.C), un grupo de investigadores del sector artístico.