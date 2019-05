La Nau acull l’exposició ‘Mètode: 100 números de ciència’

‘Mètode: 100 números de ciència’

La revista Mètode i el Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València inauguren l’exposició Mètode: 100 números de ciència aquest dijous 16 de maig al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.

Una mostra que proposa un recorregut per la trajectòria i els continguts de la revista de divulgació amb les portades com a fil conductor, obra d’artistes com ara Carmen Calvo, Manuel Boix, Rosa Torres, José Mª Yturralde o Rafael Armengol. L’exposició es podrà visitar fins al pròxim 15 de setembre i està organitzada cronològicament seguint els números publicats de la revista.

Canvi climàtic, genètica, física, intel·ligència artificial, medicina... Són moltes les temàtiques de què s’ha ocupat la revista Mètode, que va nàixer en 1992 sota la direcció d’Olga Dénia i que des de 1998 està dirigida pel periodista i biòleg Martí Domínguez.

“És una revista molt condicionada pels distints canvis periodístics de les últimes dècades, que tinguera susbcriptors i es distrubuïra va ser el primer punt de lluita”, apunta Domínguez. La revista compta amb 2.500 susbcriptors, molts d’ells des dels seus inicis.

Editada pel Vicerectorat d’Investigació de la Universitat de València, Mètode dona difusió a diferents aspectes de la investigació científica i ha creat un espai d’interacció entre ciències i humanitats. “Vivim un moment apasionant, un moment realment extraordinari des del punt de vista científic amb una velocitat com mai havíem experimentat i crec que la societat no és prou conscient del moment tan bonic que vivim”, afirma.

L’exposició, segons el seu director, mostra què és, en què consisteix Mètode i com ha anat creixent al llarg dels anys. “Desvetlla moments interessants de la revista com l’entrevista amb Umberto Eco o Noam Chomsky o altres figures de la ciència i la cultura”, explica.

També destaca portades com les il·lustrades per Carmen Calvo dedicades a les dones científiques i altra a l’agressivitat, Manuel Boix sobre l’envelliment, Antoni Miró sobre l’exili (que va donar lloc a una sèrie) o Willy Ramos amb la portada de Darwin, entre altres.

La revista compta amb una edició trimestral en català i en espanyol, i un anuari en anglès, Mètode Science Studies Journal, que ha estat inclòs en les principals bases de dades i índexs d’impacte. Al voltant de la publicació en paper, Mètode compta amb una presència creixent en la web i en les xarxes socials, i ha creat una col·lecció de llibres de divulgació que actualment està preparant el seu desè volum.

“Quan desenvolupes el sentit crític, i per tant la percepció racionalista de les coses basades en l’experimentació i el cultiu científic, més sana i més forta és aquesta societat. També és per una qüestió de curiositat”, expressa Martí Domínguez.