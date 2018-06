València recupera els refugis antiaeris, 80 anys després dels pitjors bombardejos de la Guerra Civil

Què ve la pava, què ve la pava! Això cridaven els xiquets valencians durant la Guerra Civil quan sentien l'avió alemany que precedia als bombarders. També sonava la sirena i havien de córrer a salvaguardar-se a algun dels 300 refugis antiaeris que hi havia per tota la ciutat. El bombardeig més terrible va ser a l'agost de 1938. Des de 5.200 metres d'alçada, l'aviació franquista va bombardejar el port, el moll de la fruita i del carbó, l'aduana, el pont del grau i nou edificis de vivendes. La població s'aixoplugava on podia.

L'Ajuntament de València n'ha recuperat dos públics. El primer, a sota el mateix consistori, salvaguardava fin a set cents alumnes de l'escola que hi havia al mateix edifici. Des de fa 8 mesos es pot visitar amb cita prèvia i ja rep unes mil visites mensuals de mitjana. El segon, al carrer Serrans era per a 400 persones que s'amuntegaven en els bancs o els corredors. Des de la fi de la guerra havia sigut un magatzem de plàtans i un casal faller. Fa dos anys que van començar els treballs per restaurar-lo i des de l'abril també es pot visitar. Si voleu fer-ho, podeu reservar per telèfon o a la web de l'ajuntament. La visita és totalment gratuïta.