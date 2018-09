Sessions Ferotges, el nou disc de Feliu Ventura amb ritmes jamaicans

Feliu Ventura treu les ungles a la fera i s'aclama al dub. El cantautor valencià, conegut per lletres curoses i una cadència pop, treu disc el 19 de setembre desprès de set anys. A Sessions Ferotges Ventura acarona la música jamaicana, de la mà del català Marc Serrats, Xerramequ i Els aborígens. Un encontre fascinant on recupera lletres seues i de l'Ovidi Montllor que ja formen part del nostre imaginari per convertir-los en dubs juganers i ballables. La mescla ha viatjat fins a Brasil on el gurú newyorquí del so, Victor Rice, ha aplicat una enginyeria analògica plena de delays, ecos i reverberacions que converteixen cançons mítiques d'Ovidi Montllor en reggaes clàssics o jamaiquitzen la muixeranga.

També estrenen tres peces que han parit per a l'ocasió: Arrapar o acaronar, un reggae steppers inspirat en les tradicionals marxes mores del País Valencià que compta amb una lírica d'empoderament femení i la col·laboració a la veu de la cantant valenciana Claudia Key Day; Muixeranga, un tema de dub poetry amb Ventura recitant Vicent Andrés Estellés sobre l'himne de la Muixeranga convertit en riddim jamaicà i, finalment, una revisitació de l'antiga cançó de Feliu Ventura, El darrer somriure en record de Guillem Agulló, el jove de Burjassot assassinat pel feixisme fa 25 anys, l’11 d’abril de 1993.

Ens ho explica millor ell en dos minuts. També pots llegir l'entrevista ampliada: “Cal ser una mica més valent i no tirar-se enrere en les polítiques culturals”.