César Pérez Gellida, Raquel Gámez y Don Winslow ganan los premios de novela Valencia Negra

César Pérez Gellida, Raquel Gámez y Don Winslow han ganado los premios de novela de Valencia Negra 2019. Los lectores han emitido un total de 3.112 votos mediante los cuales han elegido a los ganadores de la séptima edición en las tres categorías: mejor novela, millor novel.la y best novel. Los galardones fueron entregados al finalizar la jornada del sábado, con la que se cerraron los encuentros de una edición a la que pone este domingo la firma de autores ‘Pata negra’ punto final.

César Pérez Gellida (Valladolid, 1974), licenciado en Geografía e Historia y máster en Dirección Comercial y Marketing, áreas en las que desarrolló su carrera profesional hasta que en 2011 decidió dedicarse en exclusiva a la escritura, tiene ya nueve novelas publicadas, todas con la editorial Suma de Letras. Con Todo lo mejor ha ganado el premio ‘Mejor novela’ de la séptima edición de VLC Negra.

En Todo lo mejor, Viktor Lavrov es un joven talento perteneciente al KGB destinado en Berlín durante el periodo más crudo de la Guerra Fría. Pronto recibirá un delicado encargo que pondrá a prueba sus conocimientos en psicología criminalista y sus virtudes como agente de inteligencia. El caprichoso destino hará que su camino se cruce con el del inspector jefe de la Kriminalpolizei, Otto Bauer, empecinado en resolver las terribles muertes de cinco menores que parecen estar relacionadas entre sí, unos asesinatos que se niegan a reconocer desde las más altas instancias de la RDA.

Raquel Gámez Serrano nació en Barcelona, es técnica especialista en relaciones públicas y administración. En la actualidad trabaja como educadora social. Es autora de diversas obras. No diguis res , premiada en VLC Negra, es su última novela (2018, Llibres del Delicte), que acaba de ser traducida al castellano.

No diguis res nos ofrece una historia que se inicia con una situación común en la sociedad actual. Sea por estrés o por abuso de sustancias que no alimentan o por automedicación negligente o por efectos de la contaminación, del cambio climático o por progresiva e inexorable degeneración celular, cada vez son más las parejas que no consiguen concebir de la forma habitual y han de apoyarse en técnicas de fecundación asistida o recurrir a la adopción.

En esas encontramos a Jan y a Edit, que entusiasmados con la idea de ser padres se alejan del ruido, las prisas y la contaminación, ese pack que ofrece gratuitamente la ciudad a todo aquel que en ella reside, y se van a vivir cerca de un pueblo con la esperanza de que la armonía con la naturaleza favorezca hacer realidad su sueño más preciado. Nada más lejos de la realidad.

Finalmente, Don Winslow (Nueva York, 1953), es periodista y escritor, aunque también ha sido detective y guionista de cine y televisión. Desde hace años reside en California. Desde 1991 ha publicado 20 novelas, la mayoría de ellas de género negro. En 2009 publicó El poder del perro, primera novela de la trilogía sobre los cárteles mexicanos de la droga, protagonizada por el agente de la DEA Arthur Keller. Le siguió El cártel (2015), que se ha cerrado este mismo año con La frontera, obra que ha resultado ganadora en la categoría ‘Best Novel’ en VLC Negra 2019.

En esta novela encontramos a Art Keller, que lleva décadas en primera línea de fuego del conflicto más largo de la historia de EE.UU.: la guerra contra la droga. Ahora Keller se encuentra a los mandos de la DEA solo para ver como por destruir al monstruo han surgido otros treinta que están llevando incluso más caos y destrucción a su amado México. El legado de Barrera —el líder del cártel de Sinaloa— es una epidemia de heroína que está asolando EE.UU. Keller se lanza de cabeza a frenar este flujo mortal pero se encontrará rodeado de enemigos, personas que quieren matarle, políticos que quieren destruirle y aún peor: una administración entrante que comparte lecho con los traficantes de drogas que él quiere destruir. Art Keller está en guerra no solo con los cárteles sino con su propio gobierno. La larga lucha le ha enseñado mucho más de lo que nunca imaginó y ahora aprenderá la última lección: no hay fronteras.