Concierto de la Banda Municipal de València en los Jardines del Palau

Por primera vez en toda la historia, la Banda Municipal participará en el Festival de Jazz. De hecho, será la primera vez que esta formación afrontará un repertorio de este tipo. Para ello, la formación se pone en las manos del director, arreglista y jazzman valenciano Jesús Santandreu, todo un experto en retos de este calibre. Se tratará de un concierto basado en standards, la base del género jazzístico, con la participación de la Sedajazz Ensemble. Para este concierto Sedajazz reúne una selección de excelentes músicos de gran prestigio y con un envidiable curriculum. El Sedajazz Ensemble junto a la Banda Municipal de Valencia ofrecerá un repertorio de temas populares arraigados en el lenguaje del jazz. Un interesante concierto donde se fusionan dos sonidos explosivos: el de la big band y el de la Wind Band o Banda Sinfónica. Juntos ofrecen un repertorio de arreglos basados en standards de jazz y melodías que alguna vez resonaron en nuestras cabezas. Todo esto con la participación de grandes solistas improvisadores de la escena nacional y la música de Herman Hupfeld, Rimsky-Korsakov, Louis Prima, Glenn Miller, Jesus Santandreu, Nino Rota, Isolina Carrillo, Duke Ellington / Juan Tizol, Seymour Simons / Gerald Marks y John Kander.

Programa

1. Sing, sing, sing

Louis Prima.

arr. Jesús Santandreu

2. All of me

Seymour Simons-Gerald Marks

Trans. y arr. Jesús Santandreu

3. Song of India

Rimsky Korsakov

arr. jesús Santandreu

trans. Sanz-Espert

4. As tome goes by.

Herman Hupfeld

arr. Jesús Santandreu

trans. Sanz-Espert

5. Song of the Volga boatmen

Tradicional Rusa

arr. Jesús Santandreu

6. Caravan

Duke Ellington-Juan Tizol

arr. Jesús Santandreu

7. The Godfather

Nino Rota

arr. Jesús Santandreu

trans. Sanz-Espert

8. Horn Flakes

Jesús Santandreu

9. Moonlight serenade

Glenn Miller

trans. y arr. Jesús Santandreu sobre versión de Jakie Gleason y Booby Hackett

10. Dos gardenias

Isolina Carrillo

arr. Jesús Santandreu

11. New York, New York

John Kander

arr. Jesús Santandreu

trans. Sanz-Espert

Músicos de Sedajazz Ensemble: Trompeta: Fede Crespo / Trombón: Toni Belenguer / Saxo Alto: Joan Saldaña / Saxo Tenor: Vicente Macian / Saxo Baritono: Fco. Angel Blanco "Latino"/ Batería: Felip Santandreu / Piano: Kontxi Lorente. Contrabajo / Ales Cesarini.

Jardines del Palau. 20:15. Entrada libre