Nueva Era para la Igualdad

Reflexionar sobre el tema de actualidad de cada semana te asegura sin duda un número importante de lectores, o al menos un mínimo de entradas “virtuales” que apuntan interés, pero al mismo tiempo nadie te asegura que ni siquiera con la lectura se percate el lector de tu aportación por ese hartazgo inevitable que satura las mentes cuando todo gira alrededor de un mismo tema. Por eso cuando la pasada semana la actualidad marcada por todos los medios de comunicación apuntaba hacia las movilizaciones con motivo del Día de la Mujer, no consideré siquiera ponerme cara al ordenador para compartir con ustedes mis impresiones.

Compartir reivindicaciones, demandar la igualdad real, apoyar la visibilización del “si las mujeres paramos el mundo se para” tiene desde mi modesta opinión, mucho más recorrido como para concentrarlo en una semana al año. Seguramente sea el 2018 el año 1 de una nueva era, ojalá…. Creo que no solo las mujeres españolas se han unido en un grito unánime para que así sea, creo que por fin los hombres resistentes a la realidad, son conscientes de que la sociedad española no puede seguir avanzando con el 51% de la población en continua lucha por sus derechos. La igualdad real por la que tod@s hemos convertido el Día de la Mujer en la Semana de la Mujer no puede quedar enmarcada solo en esos días de intensas acciones, exposiciones, mesas redondas, entrevistas, biografías y portadas calcadas en la prensa escrita. Hemos de ir más allá y esa es la intención fundamental de este artículo. La sociedad y sobre todo los medios de comunicación son los principales actores de este objetivo y mi alma de periodista sabe que no es sencillo pero nunca imposible.

Las buenas noticias no son noticias, me enseñaron en la facultad, pero quizá si entre todos hacemos un esfuerzo durante muchos más días, más semanas, seremos capaces de mantener el interés social en los frenos y/o avances en igualdad. Hay que informar de las injusticias, de aquellos casos fragrantes de desigualdad, por supuesto, pero desde estas líneas ruego complicidad para que también los avances y las singularidades sean motivo suficiente para su inclusión en la información periodística.

En ese 51% de la población que somos las mujeres hay grandes protagonistas en todos los sectores de la sociedad. Personas que destacan o no por su trabajo, su vida, su biografía, su esfuerzo,…. y perfectas para convertirse en referentes sociales no solo por un día, por una semana, referentes para niños y niñas, adolescentes, adultos que aun sabiendo inconscientemente de su existencia no encuentran sus historias cuando consultan la información – en cualquiera de sus modalidades-. Hay mujeres que no son objeto de atención para un guion de cine, libreto de una obra teatral o desarrollo literario de una novela y sin embargo esconden tras ellas una riqueza infinita que transmitir.

Hagámoslo entre todos, mantengamos el anhelo de la igualdad como tema de actualidad y todos, hombres y mujeres conseguiremos conjuntamente que este 8 de marzo de 2018 sea por fin el año 1 de una nueva Era.

*Mercedes Caballero, diputada en Corts Valencianes y Secretaria General del PSPV-PSOE de la provincia de València