La recuperación de la denominación en castellano de València, entre las prioridades del PP

El presidente de la gestora del PP de Valencia ciudad, Luis Santamaría, ha planeado algunas de las prioridades del partido de cara a las próximas elecciones municipales, pese a que el partido aún no ha designado el candidato o candidata a la alcaldía.

Entre las prioridades, ha destacado especialmente que, de alzarse con la victoria, recuperarán "la denominación en castellano de València".

Santamaría ha recordado que también se mantendrá la forma valenciana porque "aquí cabemos todos, los valencianohablantes y los castellanohablantes, lo que no caben son las exclusiones".

En cuanto a la denominación en valenciano "se respetará la ortografía valenciana real, la que habla la gente, la que se enseña a los valencianos desde el siglo XIX en los cursos de Lo Rat Penat".

Ha explicado igualmente que "las entidades culturales que no cumplan con la ley y se dediquen a patrocinar el independentismo y a atacar las señas de identidad del pueblo valenciano no recibirán ni un euro del nuevo equipo de Gobierno municipal".

Luis Santamaría ha lamentado que "el tripartito haya generado cuatro años perdidos para la ciudad en los que los gobernantes municipales no han trabajado y han culminado una legislatura carente de un proyecto para Valencia y plagado de insensateces".

"Los enfrentamientos entre concejales que no estaban preparados para serlo han derivado en ocurrencias que no han hecho más que dividir y enfrentar a los vecinos".

Todo ello, si gobierna el PP "no sucederá, porque no se trata de hacer política desde el imaginario como ahora sino que no esconderemos ni disfrazaremos la realidad. Analizaremos los problemas para resolverlos que es lo que quieren y necesitan los

valencianos".

El presidente de la gestora ha mostrado su "preocupación por el aumento de los índices de delincuencia en barrios como Velluters, Cabanyal u Orriols y por eso habrá una lucha decidida contra los delincuentes, los okupas, los gorrillas y el top manta".

Santamaría ha recordado que "hay que estar al lado de quienes garantizan el cumplimiento de la ley reforzando su papel". Y ha advertido que "jamás un concejal se pondrá en contra de la policía cuando los agentes estén realizando su labor de protección ciudadana".

Otro objetivo prioritario será "devolver a los vecinos los espacios urbanos que, como los jardines, se han convertido en supermercados de la droga y son auténticos puntos negros de la ciudad".

La movilidad es otro de los caballos de batalla de esta legislatura donde según ha denunciado, se han entorpecido los desplazamientos de los ciudadanos y por eso "vamos a aprobar una ordenanza que regule la movilidad de los valencianos sin criminalizar ningún tipo de vehículo y acabando con los atascos interminables en los que nos ha sumido el tripartito".

Santamaría ha situado la política social como centro de las actuaciones del PP y ha asegurado que "vamos a trabajar para evitar la exclusión, la pobreza y para mejorar la atención a las personas mayores con nuevos programas asistenciales que eviten el creciente problema de la soledad en esa parte tan querida de nuestra población".

Por último, el presidente de la gestora ha adelantado que "vamos a incrementar los centros de día para que haya uno en cada distrito de la ciudad" porque el equipo de gobierno actual "ha establecido barrios de primera y de segunda y el PP tiene claro que Valencia es la suma de sus barrios y todos deben tener igualdad en equipamientos y seguridad ciudadana".