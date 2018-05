Ábalos: "La causa sobre finançament del PSPV-PSOE afecta molt la imatge del partit, perquè aqueixa és la intenció"

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, assegura en una entrevista gravada en vídeo per a l'edició valenciana d'eldiario.es aquest dissabte que el partit ha demanat explicacions als imputats i ha posat en mans del comitè de garanties del partit la investigació judicial sobre l'empresa Crespo Gomar, la companyia que va muntar les campanyes electorals dels socialistes valencians entre 2001 i 2008.

Sobre la citació com investigats a membres de l'equip de Beatriz Corredor quan va ser ministra d'Habitatge, Ábalos afirma que l'exministra "està molt afectada" i que aquestes informacions no ajuden a les seues aspiracions a ser candidata a l'alcaldia de Madrid. El secretari d'Organització assegura que la intenció de la denúncia inicial del PP era "erosionar" el partit i que Corredor "no sap res d'aqueix contracte.

Ábalos es mostra partidari que es forme un Govern a Catalunya perquè hi haja un retorn a "la institucionalitat democràtica". "Unes noves eleccions només ens servirien per a comptar-nos de nou i no milloraran la convivència", afegeix. El secretari d'Organització del PSOE critica l'actitud de Ciutadans perquè després de ser "bel·ligerant" no té "un projecte territorial clar".

Sobre l'últim CIS, en el qual el PSOE ha quedat com a tercera força, Ábalos considera que la pujada de Ciutadans no significa que "hi haja una regeneració". "Ciutadans significa canviar a les persones però mantenir les polítiques de dretes", defensa.