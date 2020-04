Arriba a València un avió amb 506.800 màscares quirúrgiques, 994.450 guants, 216.869 granotes EPI i 60.000 ulleres de protecció per a lluitar contra el coronavirus

Aquest dilluns ha aterrat en l'aeroport valencià de Manises, procedent de la Xina i després de fer escala a Moscou, un vol noliejat pel Govern valencià amb nou equipament sanitari, fins el dia de hui el cinqué carregament adquirit per la Generalitat per a dotar de material mèdic als professionals d'hospitals, centres de salut i residències de gent major en la lluita contra el coronavirus. L'avió, un Antonov A124 de les línies aèries Volga-Dnepr, procedeix de Shenzen (la Xina) i transporta 65 tones d'equipament.

Es tracta de 635 metres cúbics de carregament que inclouen 506.800 màscares quirúrgiques, 994.450 guants, 216.869 granotes EPI (equip de protecció individual) i 60.000 ulleres de protecció. En aquest enviament, tal com han reconegut des del Consell, s'han prioritzat les granotes de protecció, un dels equipaments més demandats pels sanitaris.

Les 65 tones de material d'aquest vol se sumen al quasi milió de màscares, els 10.031 equips de protecció individual (EPI) i les 10.000 ulleres de protecció ocular, que van arribar a Saragossa i Barcelona el dimarts 31 de març, i a les 3.800.000 màscares, 5.000 granotes de protecció i 200.000 guants que també van arribar a l'aeroport de la capital aragonesa el passat 25 d'abril. Segons ha confirmat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, en pròxims dies i setmanes està previst que arriben a territori valencià nous vols en els quals s'espera que hi haja també respiradors invasius.

A aquest material cal afegir el procedent de nombroses donacions d'empreses i particulars que ha sigut posat a la disposició de les autoritats sanitàries, entre els quals destaquen 22 respiradors no invasius facilitats per Inditex o 49 respiradors no invasius donats per BBVA. Així mateix, la Generalitat ha confirmat que el Govern d'Espanya ha fet arribar a la Comunitat Valenciana: 620.000 guants, 336.470 màscares quirúrgiques, 90.050 màscares FFP2, 13.380 màscares FFP3, 26.800 bussos i 4.400 unitats de solució hidroalcohòlica.

El Ministeri de Sanitat, per part seua, apuntava aquest diumenge que ha repartit a la Comunitat Valenciana un total d'1.417.814 màscares des del passat 10 de març, una xifra que suposa el 7% de les 20,4 milions de màscares de protecció que ha repartit a les comunitats autònomes en l'últim mes.

Tal com reconeixia el president Ximo Puig aquest diumenge, la Generalitat ha gastat fins al moment al voltant de 300 milions d'euros en l'adquisició d'equipament sanitari per a la lluita contra la COVID-19, encara que no es va atrevir a aventurar quin serà la inversió final en aquest capítol: "Mentre es puga, continuarem utilitzant aquesta via de subministrament [la compra directa en el mercat xinés] per a continuar dotant de material als professionals sanitaris valencians".