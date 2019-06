Camps copia a Urdangarin: afirma que la fundació de la visita del Papa a la qual va injectar 3,7 milions públics era privada

L'expresident de la Generalitat Francisco Camps ha assegurat aquest dimecres que la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies, que va organitzar la visita del Papa a València al juliol de 2006 i en el patronat de la qual estava representada la Generalitat, era de caràcter privat i que les seues contractacions van ser legals. La declaració de Camps coincideix amb la versió que va donar l'exdirector general de la policia i exconseller Juan Cotino.

Tant Cotino com Camps han emulat l'estratègia d'Iñaki Urdangarin i els polítics valencians imputats en el cas Nóos, que van ser absolts en considerar el tribunal que les dues entitats que van pagar diners públics a la fundació de l'exduc de Palma es regien pel dret privat. Per part seua, els polítics i funcionaris d'Illes Balears van ser tots condemnats en provar-se que les entitats que van gastar els diners de l'administració eren públiques.

Camps ha sigut l'últim dels vuit investigats per suposades irregularitats en l'organització d'aquesta trobada que ha declarat davant el Jutjat d'Instrucció número 5 de València, després de l'exvicepresident del Govern valencià Víctor Campos.

Segons que ha explicat Camps als periodistes a l'eixida del Jutjat, va ser el patronat de la fundació el responsable de tramitar tots els contractes necessaris per a preparar la visita del papa, per a la Generalitat aquesta fundació sempre va ser de caràcter privat i "cap advocat de la Generalitat ni cap interventor en va posar en dubte la gestióa".

Preguntat pel motiu pel qual la Generalitat va condonar deutes a la citada fundació, Camps ha respost: "aqueixa qüestió no sé si és així". En qualsevol cas, "hauria de respondre qui ho va fer", ha agregat. En aquest sentit, la Generalitat va injectar en 2010 -sent Camps president- dos milions i en 2014 -amb Alberto Fabra- uns altres 1,7 milions d'euros de diners públics perquè l'entitat es poguera extingir. L'Arquebisbat de València hi va aportar la resta, 1,3 milions.

"Sempre hi ha hagut control en l'administració, excepte ara, que hi ha cert descontrol i es tapa amb aquest tipus de coses", ha subratllat.

Fonts coneixedores tant de la declaració de Camps com de la de Campos han explicat a Efe que el primer ha assegurat que es va assabentar del seu càrrec de president d'honor de la Fundació V Trobada quan va ser imputat en aquesta causa, i que les subvencions concedides a la mateixa per part de la Generalitat van seguir el camí habitual i van comptar amb l'aprovació del ple del Govern valencià.

L'exvicepresident valencià Víctor Campos. EFE

D'altra banda, Víctor Campos ha posat en relleu la seua participació "tangencial" en els acords del patronat de la fundació i ha insistit que, en qualsevol cas, no hi va tindre responsabilitats executives, han informat les citades fonts.

Sobre Fitur 2009

Sobre el seu recent processament per l'Audiència Nacional en una peça separada del cas Gürtel (sobre l'adjudicació a la trama corrupta de diversos expositors de la Generalitat en la fira Fitur del 2009), Camps ha dit als periodistes que la interlocutòria "no té ni peus ni cap". "I miren que he vist actuacions aquests anys", ha destacat.

"No hi ha una sola dada objectiva, cap indicació per part meua. I la directora general -Dora Ibars, llavors directora general de Promoció Institucional- ha dit que no va haver-hi cap indicació per part meua, que no havia parlat amb mi", ha afirmat Camps.

Així mateix, ha carregat contra el jutge José De la Mata: "va ser director general en el Govern de Zapatero i per a això cal ser un tipus molt de la causa de l'esquerra".

En qualsevol cas, ha conclòs Camps, assumeix el seu processament "amb tranquil·litat, paciència, serenitat", perquè creu que "la veritat està per damunt del que s'ha dit sobre" ell.

"Estic moralment absolt des del moment en què no ha succeït res del que es diu; veurem si també ho estic jurídicament, encara que per a alguns periodistes sé que no", ha conclòs en al·lusió a alguns dels presents.