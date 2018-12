Només un jutjat de la Ciutat de la Justícia de Castelló compleix amb la digitalització que evita la paperassa

El Jutjat de Primera Instància número 4 seria l’únic de la Ciutat de la Justícia de Castelló que compliria amb l’obligació de “paper zero”. A pesar que des del 2016 l’article 230.1 apartat 1r de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) estableix l’obligació dels jutjats d’adaptar-se als nous mitjans telemàtics, continua sense complir-se l’objectiu d’esmenar la situació d’apilament d’expedients que afecta la majoria dels jutjats espanyols.

Actualment els expedients dels diferents processos judicials s’acumulen en els corredors dels jutjats que no han aconseguit fer efectiu l’objectiu de “zero paper”. Fonts del sindicat denuncien que si un dels jutjats ha sigut capaç d’incorporar el sistema telemàtic, això vol dir que existeixen els mitjans tècnics i funcionen, i és possible ampliar-ho a la resta si hi ha la voluntat de fer-ho.

Des de la Conselleria de Justícia manifesten que s’intenta que hi haja com menys paper millor en els jutjats i traslladar el que hi ha a depòsits existents a València. A més està pressupostat adquirir dues naus més per intentar que l’emmagatzematge de documents siga com més eficient millor. Coincideixen amb els sindicats en el fet que els mitjans per a implantar la digitalització estan ací, si bé matisen que qui ha de vigilar que es complisca o no és el Tribunal Superior de Justícia (TSJ).

No obstant això, el portaveu d’Intersindical denuncia que “el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, o en defecte seu, el Consell General del Poder Judicial, no han vigilat ni han exigit que aquesta instrucció es complisca, ja que, com sembla, els mitjans tècnics adequats per a fer-ho existeixen. En aquesta ocasió ja no parlem de falta de mitjans, com sí que ocorre desgraciadament en altres situacions en l’administració de Justícia. Aquesta vegada es tracta de falta de voluntat de complir el mandat que la mateixa LOPJ imposa en l’article 230.1.1r i les Instruccions de desenvolupament”.

A més, segons afirmen les mateixes fonts, per part d’alguns magistrats i lletrats no estaria duent-se a terme la formalització digital de les resolucions judicials. Malgrat que tots els òrgans de la Ciutat de la Justícia de Castelló disposen de recursos perquè la signatura digital es duga a terme, aquestes continuarien duent-se a terme pel mètode tradicional –paper i bolígraf–, sense que hi haja cap mena de vigilància per part de l’Administració competent.

La Conselleria de Justícia remarca que el volum de faena que té solament el jutjat de Picassent, per exemple, és com el volum que té Conca. “En aqueix sentit, s’ha optat per la digitalització i la modernització dels sistemes informàtics que emprem. Als jutges els hem donat la formació perquè es manegen amb la digitalització, però se’ls dona les dues opcions. Poden portar els casos en paper o tot en digital, però nosaltres, com a Conselleria, podem posar els mitjans, però no forçar al jutge a actuar d’una manera o l’altra”, aclareix.

“Hi ha molts jutges que han optat per la via digital, però si altres continuen optant –malgrat la formació rebuda– pel paper, poc més podem fer”, expliquen des de Justícia. A més, afigen, fa poc s’hauria produït una inspecció del CGPJ als jutjats, que va donar el vistiplau al compliment dels requisits.