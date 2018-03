Zaplana fa ironia sobre les afirmacions de Camps en el judici de Gürtel: “Seria l'única cosa en què hauria seguit les meues directrius”

Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat i exministre de Treball amb José María Aznar, ha emès un comunicat en resposta a la declaració de l'ex cap del Consell Francisco Camps, que aquest dimecres ha comparegut com a testimoni en el judici de Gürtel pel finançament il·legal del PP valencià que es desenvolupa en l'Audiència Nacional.

Zaplana ha rebut "amb sorpresa" les paraules de Camps en les quals assegurava que va ser l'exministre qui va introduir Álvaro Pérez 'El Bigotes' i Orange Market a la Comunitat Valenciana: "No he de fer molts esforços per a demostrar la falsedat de tal afirmació", ha dit.

El també exalcalde de Benidorm ha ironitzat: "De ser cert les afirmacions del senyor Camps, seria l'única cosa en què hauria seguit les meues directrius". Al mateix temps ha recordat que l'hemeroteca està "plagada" d'"exemples il·lustratius" del que succeïa a la Comunitat Valenciana a partir del 2002, quan va abandonar la Generalitat.

Zaplana ha fet referència a la pèssima relació entre tots dos expresidents des que va abandonar la prefectura del Consell: "Per posar només un exemple, en la campanya de l'any 2008 fins i tot sent portaveu del Grup Popular en el Congrés, no vaig poder comparèixer per la meua circumscripció de València". "Tothom ha de tenir present les dates en les quals Orange Market va iniciar la seua activitat, així com les declaracions dels mateixos protagonistes", ha insistit.