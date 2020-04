Els autònoms valencians ja poden sol·licitar les ajudes de 750 i 1.500 euros que ofereix la Generalitat

Aquest dimecres 8 d'abril a partir de les 9 hores i fins al 4 de maig els interessats poden demanar en la pàgina web de Labora aquesta ajuda directa expressament aprovada per als treballadors per compte propi que van haver de tancar el seu negoci per l'estat d'alarma o han tingut una caiguda de la facturació del 50%