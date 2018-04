Álvarez Conde va examinar la seua parella per fer-la catedràtica i la Universitat Miguel Hernández estudia anul·lar l’oposició

L’escàndol pel màster de Cifuentes esguita la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx. El seu rector Jesús Tadeo no ha tingut més remei que reconéixer les irregularitats que hi ha pretesament al voltant de la concessió de la càtedra de Dret Constitucional a Rosario Tur, parella sentimental d’Enrique Álvarez Conde, director del màster de la Universitat Rey Juan Carlos que manté en la corda fluixa la presidenta de la Comunitat de Madrid.

Després que eldiario.es avançara la polèmica connexió entre ambdós docents i que El Confidencial informara que Conde va incomplir la Llei del règim jurídic del sector públic per no haver-se abstingut de participar en el tribunal que va concedir la càtedra a Tur, l’Información concreta aquest dijous que l’ UMH podria anul·lar l’oposició d’aquesta professora de dret si es confirmen aquestes irregularitats.

I és que segons el rector de la universitat pública alacantina, Álvarez Conde, coneixedor d’aquesta incompatibilitat, hauria signat un document en què la negava mentre que el reglament de l’UMH, com el de qualsevol altra universitat, especifica que no es pot participar en un tribunal d’aquestes característiques –ell ho va fer com a vocal– si hi ha “un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable (...) amb qualsevol dels interessats” o fins i tot si la seua relació és “una amistat íntima”.

És per això que l’UMH no descarta, en el cas que el director del màster de Cifuentes haja faltat a la veritat, anul·lar l’oposició i suspendre la plaça per la qual va accedir Rosario Tur a la càtedra a través d’una promoció interna al juliol del 2017.

El nom de Tur ha aparegut relacionat amb el màster de dret autonòmic per tal com va ser una de les docents que va qualificar com a excel·lent Cristina Cifuentes per una les assignatures que es van impartir abans que es matriculara la política del PP.

Anteriorment, Rosario Tur també va qualificar la tesi doctoral defensada per Francisco Camps en l’UMH on va ser la fedatària d’un procés també qüestionat. Un professor de la Universitat de Navarra, Jorge Urdánoz, va denunciar que Camps l’ havia plagiat a ell i la mateixa Tur, la qual va preferir no fer res. La institució acadèmica d’Elx va decidir més tard arxivar l’expedient administratiu que va obrir després d’haver confrontat el treball de Camps per un programa informàtic que no va detectar plagi. Ara, l’UMH s’enfronta a un altre expedient per a comprovar si Álvarez Conde s’hauria d’haver abstingut de participar en el tribunal que va concedir la càtedra a Tur.