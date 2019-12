Formar a la comunitat educativa en la diversitat: un protocol ajuda a previndre l'assetjament a l'alumnat amb discapacitat

Un nou protocol treballa en la prevenció de l'assetjament a l'alumnat valencià amb diversitat funcional. Aquestes orientacions específiques davant de situacions d'assetjament escolar per discapacitat estan a l'abast de la comunitat educativa en el portal de recursos web per a la igualtat i la convivència (Reico), de la Conselleria d'Educació.

Aquesta eina, en les seues orientacions cap a la prevenció, incideix en factors d'èxit com promoure un clima escolar d'aula segur i positiu, en implantar sistemes eficaços de denúncia i seguiment de la violència i l'assetjament escolar; en desenvolupar programes i intervencions basats en dades empíriques, així com en formació i suport als docents; suport i orientació també als alumnes afectats; empoderament i participació dels estudiants, entre altres dinàmiques.

"Cal passar de la teoria a la pràctica, de l'observació a l'acció, del silenci a la crida en defensa dels drets de les persones amb diversitat funcional i cal, que en el dia a dia fem complir els principis claus que s'acordaren en la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat que aprovà en 2006 l'Assemblea General de les Nacions Unides", subratlla la directora general d'Inclusió Educativa, Raquel Andrés.

"És precís disposar de totes les eines necessàries per a evitar qualsevol situació de violència i/o assetjament cap a qualsevol persona, però més concretament cap a les persones amb discapacitat", destaca Andrés, la qual explica: "Molts són els testimoniatges de persones amb diversitat funcional que transmeten situacions d'indefensió i vulnerabilitat en diferents contextos, socials i educatius".

Segons gran quantitat d'estudis, els xiquets amb discapacitat tenen quatre vegades més possibilitats de ser víctimes d'actes violents, la qual cosa els converteix en vulnerables. En aquest sentit, les Nacions Unides assenyalen que "la ignorància és en gran part responsable de l'estigmatització i la discriminació que pateixen les persones amb discapacitat".

Lluita contra la disfòbia

Aquest document, que pretén visibilitzar i donar resposta als casos d'assetjament escolar que estiguen motivats per la disfòbia o l'aversió a les persones amb discapacitat o diversitat funcional, s'ha realitzat gràcies a la col·laboració del Cermi CV, el Comité Espanyol de Representants de les Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana.

La directora general d'Inclusió Educativa recorda que la prevenció de la violència escolar "és treball del dia a dia". Per això explica que "la millor manera i la més eficaç de la lluita contra l'assetjament a les persones amb discapacitat és una escola inclusiva i uns adequats programes de prevenció, ja que les comunitats amb un compromís més fort d'igualtat registren nivells més baixos d'agressions directes".

Per tot això, el nou protocol aposta perquè el sistema educatiu promoga valors de col·laboració i cooperació, amb propostes creatives, mitjançant un treball actiu per al desenvolupament d'una cultura escolar positiva a les aules.

Així, per a evitar l'assetjament escolar, i concretament l'assetjament escolar a xiquetes i xiquets amb discapacitat, les orientacions van encaminades a dotar la comunitat educativa d'eines que li faça comprendre que la diversitat és part de la vida i aportar-li mecanismes que augmenten els seus valors personals.

En aquesta línia es proposen als centres programes de sensibilització, formació i coneixement de les discapacitats, a través de totes les matèries dirigides al desenvolupament i aprenentatge de totes les competències. Així com també, formar l'alumnat en la diversitat, educar en els diferents tipus de discapacitat i en la manera d'interactuar entre iguals, d'aquesta manera podem previndre l'assetjament escolar, ja que el desconeixement pot produir rebuig.

Generar cultura d'inclusió

A les aules s'ha de promoure un bon ambient i per a fer-ho cal comprendre la importància de les converses docent-alumnat, família-alumnat, també de l'alumnat entre si. Les tertúlies dialògiques poden ser un dels mètodes que porten a la comprensió i a les propostes actives de canvis en l'atenció i l'organització per i per a la diversitat. "Al centre educatiu cal oferir oportunitats perquè el diàleg siga el generador de la cultura d'inclusió", conclou el protocol.

El protocol obliga que els centres educatius incloguen, en el projecte educatiu de centre i en els plans d'igualtat i convivència, les bases per a una inclusió real de tot l'alumnat i més específicament de les persones amb discapacitat. Per a això, han d'incorporar mesures específiques d'inclusió i sociabilitat tenint en compte l'alumnat amb discapacitat que escolaritzen, com ara fer dels patis entorns segurs i participatius.

A més, les orientacions alerten de que "atesa la vulnerabilitat del col·lectiu de persones amb discapacitat, en totes les situacions han de ser posades en marxa, urgentment, mesures educatives amb espectadors i assetjadors". En totes les mesures, afig, "cal implicar el mateix alumnat com la part de la solució del problema". "Cal evitar sempre posar en el centre de la diana l'alumne i l'alumna amb discapacitat, per tant treballarem els compromisos individuals de l'alumnat espectador i agressor", remarca el document.