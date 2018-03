Ribera Salud reconeix que deu a Sanitat 50 milions d'euros de les liquidacions de 2013 a 2015 a tres dies de la reversió

El gerent del departament de salut de la Ribera, Javier Palau, ha afirmat aquest dimecres que la reversió a la gestió pública d'aquest àrea és "una decisió poc brillant" i "un pas arrere" que "fa perdre 20 anys d'evolució sanitària, però que no és la fi del model Alzira". Palau ha assegurat que Ribera Salud lliurarà aquest àrea de salut diumenge que ve a la Generalitat amb "uns excel·lents indicadors assistencials" i "res guardat en els calaixos", encara que ha reconegut que l'empresa deu a la Generalitat 50 milions d'euros de les liquidacions de 2013 a 2015 (el Govern valencià xifrava aquesta quantitat en 102 milions).

Palau ha oferit aquest dimecres una roda de premsa per a fer balanç de la situació d'aquest departament de salut, que diumenge que ve passarà a ser gestionat de forma directa per la Conselleria de Sanitat després d'una concessió durant 18 anys a Ribera Salut que, ha afirmat, ha suposat un estalvi de 50 milions anuals a la Generalitat.

Així, ha garantit "sens dubte" la col·laboració de Ribera Salut en els dies que queden fins a la reversió, ja que com són professionals "no toleraran" que hi haja problemes el dia 1 i ha assegurat a més que després de la reversió propiciaran "una transició tranquil·la" malgrat aquest últim any "molt complicat" perquè han hagut de suportar de la conselleria "actituds poc elegants" amb "desvergonyiments, menyspreus i calúmnies".

No obstant açò, ha recalcat que Ribera Salud passa aquest departament a la Generalitat amb "excel·lents indicadors assistencials, de qualitat i de promoció de salut" i ha confiat que quan passe a la gestió privada es puguen mantenir aquests nivells.