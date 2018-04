La concessionària de l'hospital rescatat pel Govern valencià va denunciar sense èxit fins i tot les inspeccions de Sanitat

L’ofensiva de Ribera Salud en forma de recursos per a paralitzar la recuperació per a la gestió pública de l’hospital d’Alzira i de la resta del departament de la Ribera, que des de l’1 d’abril passat torna a dependre de la Conselleria de Sanitat, no es va produir només per la via judicial.

Sense anar més lluny, dijous es va fer pública una altra sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que rebutjava la suspensió cautelar de la reversió, la novena de les interposades per la companyia.

Però els pals a les rodes per a tractar de frenar el procés també es van produir per la via administrativa. En concret, el Consell de Transparència ha tombat dos recursos de Ribera Salud.

En el primer, amb data 15 de febrer d’enguany, l’empresa es queixava de l’absència de reunions de la Comissió Mixta de seguiment del contracte de concessió per part de la Conselleria de Sanitat, situació que, per a Ribera Salud, vulnerava obligacions i principis determinats de bon govern.

No obstant això, davant d’aquesta queixa, Sanitat va argumentar que “la reiteració de les peticions de reunions són setmanals i que es planteja d’aquesta manera un col·lapse administratiu que no concorda amb un interés real de participar en les reunions, ja que, quan s’han esdevingut, l’empresa ha declinat assistir-hi”.

Davant d’aquesta situació, el Consell va desestimar el recurs de Ribera Salud perquè va entendre que la convocatòria de la Comissió Mixta és competència de l’Administració.

En el segon dels recursos es queixava d’una inspecció a unes quantes zones de l’Hospital d’Alzira, curiosament per part de la directora d’Alta Inspecció de Sanitat, la competència de la qual és precisament la d’inspeccionar, motiu pel qual també es va rebutjar l’escrit.