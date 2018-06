La UDEF deté el president de la Diputació de València, el socialista Jorge Rodríguez, en una operació contra la corrupció

La Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la policia nacional ha entrat a les dependències de la Diputació de València i de l'empresa pública Divalterra per a buscar contractes d'alta direcció, segons ha pogut saber eldiario.es i hauria detingut tant al president Jorge Rodríguez com al seu cap de gabinet, Ricard Gallego.

Aquesta 'Operació Alqueria' s'hauria desencadenat després d'una denúncia del PP davant la Fiscalia que afectaria el govern del president de l'ens provincial i també alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez (PSPV). Així, la policia hauria precintat el despatx de presidència i també s'estaria investigant dins de les dependències del departament d'informàtica.

El Jutjat d'Instrucció número 9 de València és el coordinador de l'operació per una causa que es va obrir per presumptes delictes de prevaricació administrativa i malversació de cabals públics al maig de 2018 després de la denúncia interposada per la Fiscalia Anticorrupció de València. S'investiguen irregularitats en la contractació de personal d'alta direcció en Divalterra, antiga Imelsa, en 2015.

Les diligències estan secretes

En el marc de l'anomenada 'operació Alqueria', agents de la UDEF han practicat registres tant en la Diputació de València com el la empresa pública Divalterra i l'Ajuntament d'Ontinyent. El magistrat instructor ha autoritzat també l'entrada i registre en diversos habitatges particulars: la del president de la Diputació i les d'altres investigats.

En el dispositiu, que s'ha activat a les 07.30 del matí amb registres simultanis a les diferents seus i habitatges, han participat, a més dels agents de la UDEF central desplaçats des de Madrid, efectius de la Unitat Central de Ciberdelincuencia i de la Prefectura Superior de València.

La investigació continua oberta.