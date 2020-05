La Generalitat obri un expedient a Ribera Salud pel trasllat de sanitaris d'Elx i Torrevieja a Madrid per a un programa fallit de test massius

Indignats, així diuen mostrar-se els treballadors i treballadores de l’Hospital del Vinalopó, el centre públic de gestió privada d’Elx, gestionat pel grup Ribera Salud, després de saber-se que part del seu personal està a Torrejón de Ardoz per participar en una iniciativa fallida de fer tests massius de COVID-19 a la població de Torrejón de Ardoz en un moment en què la ciutat il·licitana està en plena desescalada.

La iniciativa organitzada per l’ajuntament madrileny en col·laboració amb el conglomerat empresarial era completament desconeguda pel comité d’empresa. Un total de 35 empleats de l’hospital il·licità, i uns 25 del de Torrevella, tots pertanyents a Ribera Salud, van anar a parar diumenge passat a la localitat Torrejón, juntament amb 60 treballadors més que té l’empresa en altres punts del país.

A més d’infermeres, del Vinalopó han marxat “uns quants treballadors que formen part del personal estructural de l’empresa”, revelen fonts del comité. “Just en el moment en què estem desescalant i reprenent l’activitat ordinària (quiròfans, exploracions complementàries, consultes…), en el moment en què el personal estructural comença a ser necessari al 100%, se’n van”, afigen sobre una operació que titlen de “pur màrqueting”.

De la seua banda, la direcció, que no precisa el nombre de treballadors que se n’han anat, recalca que ho han fet de manera voluntària. Tampoc respon a una de les incògnites que sobrevolen: han comptat aquests treballadors i treballadors amb un permís especial per a acudir a Madrid quan el decret de l’estat d’alarma ho prohibeix entre comunitats?

Compromís formularà dimecres una pregunta parlamentària en les Corts Valencianes a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sobre aquesta iniciativa, mentre que la seua portaveu adjunta, Aitana Mas, ha criticat dimarts les conseqüències que podria implicar per als usuaris dels hospitals d’Elx i Torrevella: “Els interessos de Ribera Salud no haurien d’afectar la salut de la nostra població: fa falta saber si treballadores pagades amb diners públics a una empresa concertada són usades per a fer tests contra el COVID-19 per un ajuntament madrileny”.

Esta actuació ha provocat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública haja obert un expedient informatiu a Ribera Salud per a sol·licitar informació sobre el nombre de treballadors que han desplaçat a l'Hospital de Torrejón d'Ardoz, a Madrid.

També s'ha sol·licitat informació sobre les seues categories professionals, durant quant temps s'han desplaçat i des de quan s'han produït aquests desplaçaments de personal sanitari i data prevista de reincorporació als seus centres. A més, la conselleria ha preguntat com s'ha substituït aquests professionals amb l'objectiu de conéixer els efectes que haja pogut tindre en la prestació assistencial a la població que atenen aquests departaments.

Sobrecàrrega

El comité d’empresa ha denunciat al seu torn una altra polèmica que pesa sobre els treballadors i treballadores, la sobrecàrrega laboral de les quals per a afrontar el coronavirus els ha portat a sol·licitar una comissió paritària extraordinària, rebutjada per l’empresa “perquè no és tema de negociació de conveni”, asseguren.

Una sobrecàrrega que, segons els seus representants, es tradueix en el fet que “no s’ha reforçat ni amb un sol contracte l’atenció primària, des d’on s’està fent seguiment a tots els pacients en aïllament domiciliari: les PCR d’aquests pacients i de tots els prequirúrgics i el seguiment a tots els contactes asimptomàtics que genera cada cas sospitós de COVID-19”. La situació s’arrossega des de l’11 de maig.

Aquestes mateixes fonts ja van denunciar al juny del 2018 que un centenar de facultatius havien marxat en un any i mig per la càrrega assistencial “brutal” que suporten i l’incompliment reiterat de la jornada laboral.