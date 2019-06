L’Orgull LGTBI a Castelló: “Tenim una de les legislacions sobre persones trans més avançades del món, el problema és que no s’aplica”

A menys de vint dies per a la celebració del dia de l’orgull, vam conéixer durant la setmana passada el cas de Joan López, treballador d’una gasolinera a la Vall d’Uixó, que el van despatxar del seu lloc de treball quan el gerent va descobrir que era transsexual. Després de superar satisfactòriament el període de prova, Joan va aconseguir la faena i, uns dies després de donar els papers per a formalitzar el contracte, el van despatxar sense cap mena d’explicació. En la seua documentació, encara en tràmit d’actualització, Joan encara consta com a Jessica.

Segons Pastora de Florencia, coordinadora del col·lectiu Castelló LGTBI, el cas d’aquest jove no és aïllat, la discriminació a les persones trans és una cosa generalitzada. En el col·lectiu afirmen conéixer uns quants exemples de persones que no han sigut contractades per ser trans o que feia molts anys que treballaven en una empresa i quan van fer el canvi se les va despatxar. “És la pauta general de les empreses”, afirma.

“Moltes vegades el que hi ha són prejudicis o ignorància. Allò desconegut sempre fa por i sembla que una persona trans no estiga qualificada per a treballar. De fet, és més comú que les empreses contracten persones amb discapacitat que contracten persones transsexuals, és una doble discriminació. Nosaltres no demanem respecte, el respecte se’l guanya un, el que demanem és dignitat”, afirma De Florencia.

Des de l’associació manifesten que aquestes situacions evidencien que, hui dia, encara queda molt de camí per recórrer en matèria de drets i igualtat. L’única manera de combatre la discriminació, mantenen, és amb conscienciació i fent complir les lleis. “A escala del País Valencià tenim una de les legislacions sobre persones trans més avançades del món, el problema és que no s’aplica”, assegura De Florència.

50 anys de Stonewall

L’edició d’enguany del Dia de l’Orgull coincidirà amb el cinquanté aniversari dels disturbis de Stonewall, una sèrie d’altercats al barri de Greenwich Village de Nova York que van marcar l’inici de la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI. En aquest sentit i sota el lema “Majors sense armaris” i “Història, lluita i memòria!”, l’edició d’enguany a Castelló homenatjarà especialment les persones majors LGTBI que “han patit els pitjors anys de la discriminació o la persecució en un país que no va despenalitzar l’homosexualitat fins al 1986” .

“En una província com Castelló, amb moltes zones d’interior en què és encara més difícil ser homosexual, la gent històricament s’exiliava, perquè no podia viure ací. Hem aconseguit obrir tres col·lectius a Vinaròs, a Albocàsser i un altre a la Vall d’Uixó per a poder representar totes les persones i denunciar les barbaritats que encara hui es fan. Hi ha gent que se’n va anar fa anys i que ara torna als pobles i ens preocupa vigilar que no patisquen discriminacions” explica Pastora de Florencia.

L’amenaça de la ultradreta

En el col·lectiu preocupa la deriva dretana que ha experimentat el país durant els últims anys i la reobertura de debats que es creien superats. Especialment preocupants els semblen les declaracions de Rocío Monasterio, presidenta de Vox a la Comunitat de Madrid, en què dona suport a un manifest de la Plataforma por las Libertades en què donen suport a les teràpies de reorientació sexual, o les de Javier Ortega-Smith –secretari general de la formació ultradretana– en què amenaça de traslladar l’Orgull a la Casa de Campo.

El que cal tindre molt clar és que el que va fer aquesta setmana la senyora Monasterio és un delicte d’odi. Fa la sensació que en aquest país hi ha molt poqueta memòria i enaltim gent que té un passat bastant térbol. No és simplement l’arribada de Vox, amb aquesta onada de la dreta ens arrisquem a perdre els drets que tant han costat d’aconseguir, encara que dubte molt que deixen passar l’oportunitat de traure profit econòmic de l’orgull. Ens preocupen més altres propostes de la dreta, com els ventres de lloguer”, afirmen des del col·lectiu.

Els pactes per a governar a la ciutat de Castelló encara estan en l’aire. Siga amb una reedició del Pacte del Grau, amb un govern socialista en solitari o amb un pacte amb Ciutadans, per a De Florencia el full de ruta està clar: “Cal blindar els drets, obligar totes les administracions a complir les lleis que estan signades i que signen la llei estatal d’una vegada”.