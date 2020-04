La pressió hospitalària es manté estable amb les UCI valencianes al 63% d'ocupació i els morts cauen a 24

"Tenim algun ingrés més i menys defuncions, encara és ràpid per a fer valoracions a llarg termini, però són dades que conviden a l'esperança".



Així ha s'ha pronunciat aquest dilluns la consellera de Sanitat, Ana Barceló, durant la compareixença diària en la qual ha actualitzat les dades de l'impacte del coronavirus en els centres sanitaris de la Comunitat Valenciana.



Les dades evidencien una estabilització en el que a la pressió hospitalària es refereix, ja que avui dia hi ha 1.909 persones ingressades, tan sols vuit més en les últimes 24 hores, 384 d'ells en les Unitats de Vigilància intensiva (UCI), les quals estan al 63,52% de capacitat amb 352 llits lliures, dades quasi idèntiques a les facilitades aquest diumenge.



La causa d'aquesta estabilització és l'elevat ritme de les altes hospitalàries, amb 118 aquest dilluns, una més que el diumenge. En total són ja 930 les persones que s'han curat. A més, els nous positius han tornat a baixar i se n'han registrat 150 en les últimes 24 hores, 133 menys que el diumenge. En total la Comunitat Valenciana suma 7.334 contagis.

Quant als morts, són 24 els casos registrats en les últimes 24 hores, quasi la meitat que els 41 d'aquest diumenge. En total han perdut la vida 637 persones amb COVID-19 en la Comunitat Valenciana.



La dada de nous positius podria variar a l'alça en els pròxims dies perquè Barceló ha comentat que han començat a rebre els 86.973 test ràpids enviats pel Govern i que començaran a aplicar-se a personal sanitari i a persones majors i empleats de les residències.



A partir d'ací, s'estendrà a forces de seguretat i persones que treballen per a serveis essencials. Barceló ha comentat que són test suficientes per al personal sanitari, però que possiblement no n'hi ha bastants si s'ha d'aplicar a la resta de la població quan finalitze el confinament.



Quant al personal sanitari contagiat, ascendeix a 1.188 professionals als quals sumen 2.195 en quarantena i que per tant no poden exercir la seua funció.



Barceló ha traslladat les seues condolences a familiars i amics dels dos treballadors sanitaris que han mort en les últimes hores amb COVID-19, condolences que ha fet extensives a totes les persones que han perdut algun ésser estimat.

Situació de les residències de persones majors

La consellera ha actualitzat també la situació de les residències de majors de la Comunitat Valenciana. Fins al moment s'han detectat casos positius en 98 centres, tres més en les últimes 24 hores (12 a Castelló, 26 a Alacant i 60 a València).



Fins ara s'han detectat 791 positius entre residents, 46 més que aquest diumenge, i 206 entre treballadors, quatre més en 24 hores, mentre que han mort 166 residents (10 més).



En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 11 residències: tres a Castelló, quatre a València i quatre a Alacant.