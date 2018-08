La solució als problemes ambientals de l’Albufera: encara llunyana

Els ecologistes d’Acció Ecologista-Agró veuen “encara llunyana” la solució als problemes ambientals del parc natural de l’Albufera de València. Segons denuncien, continua havent-hi “inacció i falta de coordinació” entre les diferents administracions que tenen competències en el paratge, com són l’Ajuntament de València, la Generalitat i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, dependent del Ministeri de Medi Ambient.

Així, lamenten que aquest espai continue sense un marc de planificació específica que establisca les necessitats de protecció; encara no hi ha Pla Rector d’Usos i Gestió (Prug); tampoc normes de gestió Xarxa Natura 2000; ni està aprovat el decret que va eixir a exposició pública l’any passat.

“Sense el consens sobre les necessitats ambientals de les espècies presents en la Zona d’Especial Conservació de l’Albufera, no serà possible dissenyar una planificació hídrica adequada, i menys encara fer-ne un bon seguiment”, assenyalen.

Qualitat de l’aigua

Pel que fa a la qualitat de l’aigua, l’Albufera continua “lluny” del bon estat ecològic, encara que s’hi detecten “senyals lleus de recuperació” que consideren “clarament insuficients”. Per a complir els objectius mediambientals, l’Albufera “necessita recuperar les aportacions d’aigua de qualitat, directa del Xúquer –i seria desitjable que també del Túria–, repartida de manera adequada geogràficament i temporalment”.

Però no solament això, “s’ha d’incidir en l’eliminació de les entrades d’aigües residuals sense tractar, especialment en la zona nord-oest, així com de les pluvials carregades de contaminants (els sistemes de drenatge sostenible representen una alternativa molt bona a la urbanització convencional per a minimitzar aquest impacte)”, insisteixen des d’Acció Ecologista-Agró.

Així mateix, consideren imprescindible la reducció dels productes fitosanitaris i fertilitzants de síntesi “fomentant una agricultura ecològica i integrada en tota la conca de l’Albufera”. Pel que fa a la quantitat, sol·liciten la finalització de les actuacions de millora de l’eficiència de les depuradores i l’increment de la reutilització d’aigua per a ús agrícola, alliberant cabals ambientals mitjançant la revisió corresponent de les concessions que permeten recobrar els requisits ambientals d’aquesta massa d’aigua.

“Esperem també, de les administracions, transparència, accés a la informació i un seguiment adequat de les propostes que s’establisquen en el marc del Pla Especial”, exposen els ecologistes, la intenció dels quals és “participar de manera activa i constructiva, aportant tot el nostre coneixement sobre les necessitats ambientals per a poder aconseguir la recuperació d’aquest emblemàtic i valuós parc natural”. “El millor moment per a posar-nos a la faena va ser fa ja molts anys. I el segon millor moment és ara”, adverteixen.

Acció Ecologista-Agró es congratula d’un “cert enteniment” recent entre les administracions convocades en el marc del Pla Especial de l’Albufera i confien de conéixer el document per a “estudiar-lo amb atenció i expressar les nostres valoracions”. “Esperem que reculla els punts que ens semblen clau per a començar a caminar cap a la recuperació d’aquest espai”, conclouen.