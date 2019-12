Els efectes del dúmping fiscal entre autonomies: valencians rics es muden a Madrid de manera fictícia per eludir impostos

Viure en primera línia de la platja de Dénia, però no pagar impostos com a Madrid. Semblaria un acudit roí si no fora per la perversió que el dúmping fiscal que aplica la Comunitat de Madrid no fora una realitat. La bonificació al 100% –és a dir, l’exempció– dels impostos sobre patrimoni i successions i donacions ha provocat la fugida fictícia de valencians rics per no pagar els tributs transferits que són més progressius a la Comunitat Valenciana.

Per evitar aquesta picardia, que se substancia en milions d’euros eludits l’any, l’Agència Tributària i la Generalitat han creat un grup de treball per perseguir aquests grans patrimonis. En aquests moments han obert onze expedients a persones de qui tenen dubtes si resideixen a Madrid. En un dels casos, l’Agència Tributària Valenciana ha aconseguit recuperar 14 milions d’euros que els hereus d’una dona s’havien estalviat pel fet d’haver justificar una falsa residència a la comunitat madrilenya.

Els diners recuperats ha sigut de conformitat després que els investigadors confirmaren la falsa residència. No calgué ni aplicar una sanció. Deu expedients continuen en marxa i, en cas que prosperen, els ingressos per a les arques valencianes podrien ser d’unes quantes desenes de milions.

El mateix president de la Generalitat, Ximo Puig, va voler anunciar en una sessió de control en el parlament valencià la recuperació d’aquests 14 milions. I és que el líder valencià és un dels presidents autonòmics que ha criticat més la situació fiscal de Madrid, que suposa una competència deslleial de manual. En el cas de la Comunitat Valenciana, la situació s’agreuja, ja que des de l’any 2009 és la pitjor finançada d’Espanya pel model actual, que ja està caducat cinc anys.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Els impostos transferits a les autonomies són els únics amb què la Generalitat pot incrementar uns ingressos que cada any són 1.300 milions inferiors a la mitjana espanyola segons la seua població, com reconeixen totes les institucions fiscals espanyoles que aborden el finançament autonòmic. Fa poc, l’executiu format per PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem ha aprovat una reforma de l’impost de successions per a bonificar a l’empresa familiar, encara que manté el dels grans patrimonis i ha incrementat el tipus al 2% per al d’actes jurídics que ara paguen els bancs.

L’equip de tècnics de les dues agències tributàries encreua variables de grans herències amb canvis de domicili en els últims cinc anys. En els 10 que investiguen si la direcció ha sigut la mateixa: de la Comunitat Valenciana a Madrid. Els inspectors analitzen consum elèctric, ús de recursos sanitaris, compra de medicaments i fins i tot s’han fet inspeccions presencials en la comunitat madrilenya per certificar el possible engany.

El Confidencial, que va avançar aquesta informació, explica que aquest grup de treball estaria també a punt de posar-se en marxa en altres autonomies on també s’ha detectat aquesta pràctica fraudulenta. La situació s’acabaria amb una certa harmonització fiscal o si Madrid deixara de ser un “paradís fiscal” per als rics dins del territori espanyol.