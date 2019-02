Intersindical denuncia que un funcionari de València encadena comissions en la Diputació per a treballar per al PSPV

“Més de tres anys treballant per al PSPV, malgrat ocupar lloc de funcionari, primerament gràcies a una comissió de servei –d’un any prorrogada en un altre– i d’assessor del diputat d’Administració General i Transparència”. Aqueixa és l’acusació que fan des d’Intersindical Valenciana respecte a Aarón Cano, un empleat municipal a l’Ajuntament de València que ha exercit diverses funcions durant aquesta legislatura en la institució que ara presideix el socialista Toni Gaspar i abans ho feia el també socialista Jorge Rodríguez, imputat en el cas Alqueria.

Així, l’1 de desembre de 2015 es rep per primera vegada en comissió de serveis Cano perquè preste els seus serveis com a cap de secció d’Investigació i Difusió del Patrimoni –una plaça que estava vacant– per un any de duració, “sense publicitat, col·locat a dit”, insisteixen des del sindicat, que apunten que el 30 de novembre de 2016 es prorroga la comissió de serveis per un any més, una altra vegada sense publicitat. Amb aquests dos decrets, el funcionari va acumular el màxim que permet la llei per a una comissió de serveis.

El 26 de desembre de 2017, per decret de Presidència, es fa una nova comissió de serveis com a cap de Gestió de Programes en el Centre de Gestió de Personal i es proposa Cano, amb una “formació, experiència professional i actituds” que es consideren “idònies” per al lloc. A l’Ajuntament de València és tècnic mitjà de biblioteca, “que no té res a veure amb la gestió de personal”, insisteixen des del sindicat. “Aquesta plaça, dotada amb 56.220 euros anuals, depenia orgànicament del cap de gabinet, José Luis Aragón, i del diputat de Personal, José Ruiz”, afirmen des del sindicat, que insisteixen que Cano treballava “per al partit (PSPV)”. Intersindical va recórrer per via contenciosa administrativa, que es va pronunciar anul·lant la resolució de la Diputació pel fet de considerar que no va haver-hi “cap publicitat”, tal com marca la legislació vigent.

Coincidint amb aquesta tercera comissió de serveis i tenint en compte la judicialització d’aquesta plaça, el 17 de desembre es concedeix a Cano, per un període de sis mesos –el màxim que marca la llei per a aquesta mena de designacions–, una quarta comissió de serveis com a assessor tècnic en el grup del PSPV –com a responsable de programes– en la Diputació, una plaça de lliure designació, “el tornen a nomenar en comissió de serveis en un lloc destinat a un funcionari sense convocatòria pública ni publicitat, incomplint el principi constitucional d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat (article 23-2)”. Aquesta plaça està dotada amb un salari de més de 64.000 euros anuals.

Les comissions de servei “no són irregulars”

Cano assumeix la sentència, però puntualitza que no són quatre comissions de servei –tal com assegura el sindicat–, sinó dues, i que en cap cas són irregulars. A més, assegura que el seu cas és el mateix que passa en “centenars” de comissions de serveis a tota la Comunitat Valenciana: “Si jo no fora sotssecretari general del PSPV (a la província de València), no m’haurien denunciat”. Així, atribueix l’acció iniciada per Intersindical a una campanya d’imatge: “S’acosten les eleccions sindicals i han de visibilitzar-se”.

Així mateix, considera “indignant” que diguen d’ell que és un treballador zombi: “Em fa molta gràcia. La meua faena la faig i la complisc”. Posa com a exemple la campanya Memòria de la Modernitat.“És un programa del qual soc ‘pare’, ja que és un projecte que no existia, i gràcies al qual més de 100.000 valencians han descobert el patrimoni de la Diputació”, conclou.