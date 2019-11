Mata (PSPV) tras el 10N: "Contra los socialistas no se resuelve nada y sin los socialistas nada es posible"

El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, ha defendido este lunes que "no es el momento de reproches" tras las elecciones generales, porque "mirar al pasado no sirve absolutamente para nada". "Hace falta que todo el mundo resetee la situación, tenga mirada larga y afronte los retos con optimismo, intentando buscar qué políticas son mejores para la ciudadanía", ha reivindicado.

El 10N, para Mata, muestra una evidencia: "Contra los socialistas no se resuelve nada y sin los socialistas nada es posible". Ha destacado así que "las urnas han puesto otra vez en primera línea al Partido Socialista para intentar articular un electorado muy fragmentado".

De cara al futuro, ha sostenido que los "progresistas" tienen "otra vez la opción de encabezar el Gobierno de España, un gobierno que apueste por políticas que resuelvan la vida de la gente". Por contra, el también síndic en las Corts ha lamentado "la presencia muy preocupante de la extrema derecha, que encaja con lo que pasa en otros países europeos como Francia o Italia".

Y sobre los resultados en la Comunitat Valenciana, Mata ha celebrado que el PSOE vuelva a posicionarse como primera fuerza, resaltando que han ganado "cinco procesos electorales seguidos después de 30 años".

"No existe una alternativa clara de la derecha en la Comunitat", ha aseverado, y ha defendido que el gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) "tiene que ser sensible a ese resultado, tener una base de lealtad entre sus socios y continuar haciendo políticas útiles".

Contribuir a la "estabilidad"

La cabeza de lista del PP al Congreso por Valencia, Belén Hoyo, ha prometido "fortalecer las reivindicaciones de los valencianos"; "contribuir a la estabilidad del país"; y "el compromiso firme con los valencianos para que mejoren sus condiciones de vida", recoge el partido en un comunicado.

También ha resaltado que el respaldo al PP en la provincia de Valencia (22,11%) está dos puntos por encima de la media nacional, con un aumento de un total de 50.173 votos. "Los valencianos han confirmado así que el PP es la única alternativa real a la izquierda", ha aseverado, recalcando que "quienes se opusieron al proyecto de España Suma, que habría mejorado los resultados del bloque de centroderecha, han sufrido un retroceso enorme en las urnas".

Más allá del Congreso, ha puesto en valor la mejora de resultados en el Senado en la provincia de Valencia, donde a Fernando de Rosa se unirá Rubén Moreno como representantes del PP. "El esfuerzo de De Rosa en esta campaña, como sucedió en abril, ha sido enorme y es una parte fundamental de los resultados cosechados en las Cortes Generales por el PP en la provincia", ha subrayado.

Ciudadanos "tiene futuro"

El líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha lamentado la dimisión del hasta ahora presidente nacional, Albert Rivera, tras el batacazo electoral de Cs, y ha asegurado que el partido "tiene futuro" y saldrá adelante.

"Hoy, un amigo al que admiro y quiero ha dado una lección de responsabilidad y honestidad política. Mil gracias, Albert Rivera. España pierde a un gran político", ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios tras anunciar su dimisión en la Ejecutiva.

Frente a ello, Cantó ha criticado que "hay otros líderes políticos que no han demostrado estar a la altura, siguen encadenando fracasos, dividen al país y, sin embargo, siguen aferrados al cargo".

Tras la salida de Rivera, cree que a Cs le toca "reflexionar, aprender" y prepararse para un congreso extraordinario en el que "el partido decidirá cuáles deben ser las decisiones a tomar entre todos".

Base sólida

El secretario de Análisis Político de Podem, Ferran Martínez, ha indicado a EFE que en las elecciones generales de este domingo han demostrado que tienen una base social "mucho más sólida de lo que algunos pensaban", y ha resaltado que se han quedado a menos de 3.500 votos de lograr el quinto escaño.

Martínez ha llamado a "todas" las fuerzas del Botànic a trabajar para que se ponga sobre la mesa la necesidad de formar un gobierno de coalición en España a semejanza del Consell, y ha considerado que si uno de los objetivos de la repetición electoral era "erosionar el espacio político" de Unidas Podemos "no se ha conseguido".

Ha resaltado que el PSPV es el partido de los que conforman el Botànic que más votos ha perdido en esta repetición electoral, casi 49.000, y ha opinado que su partido acertaba cuando apostaba por concurrir a los comicios en un frente amplio de izquierdas, al que Compromís no se quiso incorporar y optó por otro camino.

Problema "de discurso"

El diputado de Compromís en las Corts Josep Nadal ha afirmado este lunes en su cuenta de Twitter que el resultado conseguido por su formación es "aceptablemente bueno a pesar de la campaña que se ha hecho". "No creo que la culpa de la falta de crecimiento sea de Errejón, ojalá fuera así. Tenemos un problema más serio. De discurso y de capacidad de transmitirlo", ha aseverado.

A su juicio, en esta campaña Compromís no ha hablado "demasiado de financiación, infraestructuras, parados, pensionistas o autónomos". Y añade: "Cuando veo el resultado de Vox en ciertos pueblos da mucha rabia ver que no hemos hablado casi de la naranja. Y, sobre todo, nos hemos puesto de perfil cuando todos hablaban de Cataluña".

Josep Nadal ha señalado que en la noche electoral, su único diputado electo, Joan Baldoví, "tocó un tema clave: no habrá gobierno en España si no se afronta la reforma territorial del Estado". "Eso que está tan claro no lo hemos dicho en toda la campaña, mientras PSPV y Podem hacían propuestas federalistas los mismos días que Barcelona se quemaba", ha agregado.