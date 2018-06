Pedro Sánchez, d’exigir el finançament a Rajoy al novembre a defensar al juny que no hi ha temps per a revisar el sistema

Va ser el 20 de novembre passat, tan sols dos dies després que una manifestació multitudinària recorreguera els carrers de València convocada pels agents socials –empresaris i sindicats– per exigir un finançament just per als valencians. Pedro Sánchez visitava la ciutat amb la seua executiva per reunir-se amb la direcció dels socialistes valencians de Ximo Puig.

L’ara president del Govern –llavors líder de l’oposició des de fora del Congrés dels Diputats– mostrava la seua “solidaritat” amb el “poble valencià”, denunciava la “desídia” del Partit Popular i la “hipocresia” de Ciutadans en el tema del finançament autonòmic, alhora que reconeixia l’“infrafinançament secular” de la Comunitat Valenciana i demanava el reconeixement del deute històric. Va insistir llavors que Mariano Rajoy havia tingut cinc anys de majoria absoluta i un amb el suport de Ciutadans i, no obstant això, va decidir “postergar” la reforma del sistema, incomplint el seu compromís. Sánchez exigia a Rajoy una proposta per a abans que acabara l’any.

La setmana passada, set mesos després d’aquestes paraules, el flamant cap de l’executiu ajornava la reforma del model de finançament autonòmic fins al pròxim mandat, al·legant –primerament en el Senat i després en el Congrés– que no hi havia “temps material” en aquesta legislatura per a escometre la modificació. A canvi, anunciava que escometrà millores en totes les comunitats abans de les eleccions.

Aquest canvi de discurs ha deixat en evidència el president de la Generalitat, el també socialista Ximo Puig, per al Govern del qual el tema del finançament és el principal cavall de batalla. A més, ha provocat el malestar en el soci de Consell del PSPV, la coalició Compromís, que ha carregat durament contra Sánchez per aquest anunci.

Tant la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, com el portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, han qüestionat públicament l’anunci del president del Govern. Així, mentre Oltra ha advertit que el Consell mantindrà les seues reivindicacions –“no hi ha motiu per a canviar res, perquè no ha canviat res”–, Baldoví va etzibar a Sánchez en el Congrés: “No m’agradaria que fera el mateix que el senyor Montoro”.

La formació valencianista no s’ha quedat només en les paraules. Compromís ha presentat una proposició no de llei en el Parlament, amb el mateix text que una iniciativa impulsada pels socialistes el 2016, per mitjà de la qual s’insta l’executiu a iniciar els tràmits per aprovar un nou sistema de finançament.

En clau electoral, la coalició valencianista pot traure un rèdit inesperat en les eleccions municipals i autonòmiques del maig del pròxim any si no se soluciona aquesta qüestió. Estem davant la principal reivindicació del Consell del Botànic i és el PSOE, un dels socis de Govern, encara que siga a Madrid, el que descarta la reforma i, doncs, un finançament just per als valencians.