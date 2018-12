Perfil baix del PP valencià davant les peticions d'excarceració de l'expresident Eduardo Zaplana

Fa ara una setmana, l'expresident de la Generalitat i exministre de Treball Eduardo Zaplana era traslladat des de la presó de Picassent, on roman ingressat des que fa set mesos va ser detingut acusat de suborn, blanqueig de capitals, malversació i prevaricació en el marc de l'operació Erial, fins a l'hospital La Fe de València, on havia de sotmetre's al tractament contra la leucèmia que se li va diagnosticar fa anys.

Des d'aleshores, han sigut nombroses les peticions de llibertat per a l'exdirigent popular. Des del propi PP, a través del seu perfil oficial en twitter on assegurava que la vida de Zaplana està "en risc" i demanava " un poc d'humanitat", fins a l'actual cap del Consell, Ximo Puig, passant per altres polítics com José María Aznar, Pablo Iglesias o Arnaldo Otegi, entre altres. L'últim a fer-ho ha sigut l'expresident de Nuevas Generaciones a València José Luis Bayo, qui es va enfrontar a Pablo Casado en les passades primàries per a dirigir el PP i que ha iniciat una campanya de recollida de signatures per a sol·licitar la llibertat de l'excap del Consell.

Estoy de acuerdo. A Eduardo Zaplana se le debe de aplicar la legislación penitenciaria y ponerlo en libertad... A los presos políticos vascos enfermos también. Un poco de humanidad y y un poco de vergüenza pic.twitter.com/1mTu6IFykW — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 20 de diciembre de 2018

Aquesta petició de 'clemència' contrasta amb el perfil baix del PP valencià, que no s'ha manifestat ni a través dels canals oficials ni per boca de les seues màximes representants, la presidenta del partit Isabel Bonig o la seua número dos, Eva Ortiz. Precisament, Ortiz explicava fa unes setmanes en una entrevista a eldiario.es: "Em dol molt que Zaplana estiga passant per un estat de salut tan delicat. Però jo no valoraré decisions de jutges i forenses que han sigut preguntats sobre aqueixa qüestió. Vull que com més prompte millor els jutjats prenguen una decisió. I entenc que quan hi ha una jutge, un fiscal i uns metges que han respost en diferents instàncies a una petició en aqueix sentit ha de ser així. Encara que em faça molta pena".

Qui sí que també s'ha manifestat, i ho ha fet per a demanar l'excarceració de l'expresident de la Generalitat, ha estat el president de la Diputació d'Alacant -home pròxim a Pablo Casado-, César Sánchez, qui apuntava a través de les xarxes socials: "Des del meu absolut respecte a la justícia, espere i desitge que Eduardo Zaplana no torne a presó preventiva. Per a una persona malalta, la vida de la qual corre perill, el sistema ha de trobar una forma més humana per a afrontar la seua situació judicial".

Desde mi absoluto respeto a la justicia, espero y deseo que Eduardo Zaplana no vuelva a prision preventiva. Para una persona enferma, cuya vida corre peligro, el sistema debe encontrar una forma más humana para afrontar su situación judicial. — César Sánchez (@sanchezcesar) 20 de diciembre de 2018

Pressions a la jutgessa

En les últimes hores, l'exdiputat navarrés del Partit Popular Jaime Ignacio del Burgo ha remés un escrit al Jutjat d'Instrucció número 8 de València per a demanar la llibertat provisional d'Eduardo Zaplana, “qui està en la plenitud del seu dret a la presumpció d'innocència i a més pateix una malaltia incurable que l'ha conduït a les portes de la mort segons l'últim comunicat mèdic del Cap del Servei d'Hematologia de l'Hospital la Fe”.

En el seu escrit, Del Burgo qualifica Zaplana de "víctima d'una gran injustícia amb greu risc de la seua vida", per la qual cosa reclama una resolució que decrete la llibertat provisional de l'exministre del Govern de José María Aznar. A més, adverteix, si no ho fa i es produïra "un esdeveniment irreparable", del contingut dels articles 446 i 449 del Codi Penal, referits a la prevaricació.

Zaplana es defensa per carta

Eduardo Zaplana, que si no canvien les coses tornarà a ingressar a la presó una vegada finalitze el seu tractament, tal com ha vingut reiterant la titular del jutjat d'Instrucció número 8 de València, que ha rebutjat fins a quatre ocasions les peticions d'excarceració realitzades per la defensa de l'exministre justificant motius de salut, defensava el passat cap de setmana la seua innocència en una carta feta pública per la seua esposa, Rosa Barceló.

Zaplana va negar haver cobrat comissions i va assegurar que és "impossible" la seua fugida d'Espanya: "Puc afirmar que mai vaig cobrar cap comissió per unes adjudicacions públiques i mai vaig distraure una pesseta o un euro de les administracions públiques a les quals vaig servir". A més, es preguntava quina prova pot destruir després de set mesos de privació de llibertat".